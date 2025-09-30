برشلونة يواجه باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. الموعد والقناة الناقلة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الأوروبية مساء الأربعاء 1 أكتوبر 2025، نحو ملعب “مونتجويك” في العاصمة الكتالونية، حيث يلتقي فريق برشلونة مع ضيفه باريس سان جيرمان، في مواجهة كبرى ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد انطلاقة قوية في الجولة الأولى، حيث تمكن برشلونة من اقتناص فوز ثمين على نيوكاسل بنتيجة (2-1)، في حين اكتسح باريس سان جيرمان أتالانتا برباعية نظيفة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

التاريخ : الأربعاء 1 أكتوبر 2025.

: الأربعاء 1 أكتوبر 2025. الساعة : 10:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر. الملعب : مونتجويك – برشلونة.

: مونتجويك – برشلونة. القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 1 (حصريًا).

beIN SPORTS HD 1 (حصريًا). المعلق: حسن العيدروس.

طاقم التحكيم

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر لإدارة المباراة، بمساعدة ستيوارت بيرت وجيمس مينوارينج، بينما يتولى أندرو مادلي مهمة الحكم الرابع، أما غرفة تقنية الفيديو (VAR) فسيقودها الأسترالي جاريد جيليت بمساعدة الألماني باستيان دانكيرت.

غيابات مؤثرة

وتشهد القمة المرتقبة غيابات مؤثرة قد تلعب دورًا في نتيجة اللقاء، حيث يفتقد باريس سان جيرمان خدمات كل من: فيتينيا وكفاراتسخيليا والقائد ماركينيوس والجناح عثمان ديمبيلي، مع شكوك حول جاهزية دوي وفابيان رويز، أما برشلونة فيدخل المباراة وسط أزمة إصابات مماثلة حيث يغيب كل من غافي وفيرمين لوبيز والحارس تير شتيغن، ولويس غارسيا، إضافة إلى رافينيا الذي تأكد غيابه لثلاثة أسابيع بسبب إصابة في العضلة الخلفية.