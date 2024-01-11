برشلونة يهزم أوساسونا ويضرب موعدا ناريا ضد ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

بلغ نادي برشلونة، نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، بعد فوزه على أوساسونا بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

من لقاء برشلونة وأوساسونا - مصدر الصورة: حساب برشلونة على تويتر

وضرب برشلونة، موعدا ناريا مع غريمه الأزلي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي سيقام الأحد المقبل.

وبالعودة لأحداث اللقاء، فقد بدأ برشلونة، المواجهة، بشكل هجومي، وكاد فيران توريس أن يهز الشباك، مستغلا أخطاء دفاع أوساسونا، لكن الكرة مرت بجوار المرمى بقليل في الدقيقة الثامنة.

ولاحت فرصة خطيرة لروبرت ليفاندوفسكي، لكن حارس أوساسونا تصدى لها بنجاح.

وتدخل جوليس كوندي في الوقت المناسب، لإبعاد كرة خطيرة داخل منطقة جزاء برشلونة، قبل وصول الكرة لمهاجم أوساسونا.

واستمرت نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، كثف كل فريق من نشاطه الهجومي لهز الشباك.

وفي الدقيقة 59، مرر جوندوجان إلى روبرت ليفاندوفسكي، الذي سدد الكرة بنجاح في شباك أوساسونا، مسجلا الهدف الأول لصالح برشلونة.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، سجل لامين يامال، الهدف الثاني للبارسا.

يذكر أن برشلونة توج بكأس السوبر الإسباني في النسخة الماضية التي أقيمت في السعودية، بعد فوزه في النهائي على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 3-1.