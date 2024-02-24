برشلونة ينتصر برباعية على خيتافي في الجولة 26 للدوري الإسباني.. “شاهد الأهداف”

تمكن فريق برشلونة من الانتصار على فريق خيتافي اليوم بنتيجة أربع أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 26 للدوري الإسباني موسم 2023-2024، وشهدت المباراة تألق كبير من الفريق الكتالوني بقيادة تشافي هيرنانديز.

ملخص مباراة برشلونة وخيتافي

بعد الكثير من الاستحواذ والضغط على مدافعي خيتافي تمكن برشلونة من تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب رافينها بعد تمريرة رائعة من “كوندي” وانتهى الشوط الأول بنتيجة 1-0 لصالح برشلونة.

وفي الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 53 أحرز البرتغالي جواو فيليكس الهدف الثاني لبرشلونة وفي الدقيقة 61 أضاف الهولندي فرينكي دي يونج هدف برشلونة الثالث.

وجاء اللاعب فيرمين لوبيز من مقاعد البدلاء ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة وانتهت المباراة بنتيجة 4-0 لنادي برشلونة.

ترتيب برشلونة

وبعد الفوز على خيتافي برباعية نظيفة، رفع نادي برشلونة رصيده من النقاط إلى النقطة 57 في المركز الثاني بعد أن خاض الفريق 26 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 17 مباراة وتعادل برشلونة في 6 وتلقى ثلاثة هزائم.

في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني يتواجد فريق ريال مدريد برصيد 62 نقطة من خلال 25 جولة، حقق ريال مدريد الفوز في 19 مباراة وكان التعادل حاضراً في 5 مباريات وتلقى هزيمة واحدة.