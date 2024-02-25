برشلونة يقسو على خيتافي برباعية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من الدوري الإسباني

أقيمت مساء اليوم مباراة برشلونة وخيتافي ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من الدوري الإسباني لكرة القدم، المباراة شهدت تفوق ملحوظا للنادي الكتالوني الذي تمكن من الفوز بأربعة أهداف دون رد في واحدة من أقوى مباريات برشلونة هذا الموسم، فيما يلي سنتعرف على أبرز أحداث اللقاء كمان سنتناول ترتيب فريق برشلونة في الدوري وموعد مباراة الفريق القادمة في الليجا الإسبانية.

برشلونه وخيتافي

أحداث المباراة

شهدت مباراة برشلونة وخيتافي اليوم تألق كبير جدا للفريق الكتالوني بقيادة مدربة الشاب تشافي هيرنانديز، حيث تمكن الفريق من إحراز أربعة أهداف كان أولها عن طريق رافينها في الدقيقة العشرون من عمر المباراة، وثاني أهداف برشلونة أحرزه جواو فليكس في الدقيقة الثالثة والخمسون من عمر المباراة، وأستمر فريق برشلونة في الضغط حتى أحرز الهدف الثالثة له في الدقيقة الواحدة والستون عن طريق لاعب خط وسط الفريق فرينك يدي يونج، وفي الدقيقة التسعون أحرز فيرمين لوبيز هدف الفريق الرابع، ليحصد برشلونة ثلاث نقاط في غاية الأهمية تبقيه في المركز الثاني في الليجا حتى الآن خلف فريق ريال مدريد المتصدر وبفارق نقطة وحيدة عن فريق جيرونا صاحب المركز الثالث مع الأخذ في الاعتبار خوض فريق جيرونا مباراة أقل من فريق برشلونة حتى الآن.

ترتيب برشلونة في الدوري الاسباني

يحتل حاليا فريق برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الاسباني برصيد سبع وخمسون نقطة وبفارق خمس نقاط عن فريق ريال مدريد المتصدر مع وجود مباراة مؤجلة للنادي الملكي، فقد خاض فريق برشلونة حتى الآن ست وعشرون مباراة استطاع أن يحقق من خلالهما سبعة عشر انتصارا ويتعادل في ست مباريات في حين تلقي الهزيمة في ثلاث مباريات.

موعد مباراة برشلونة القادمة

من المقرر أن يخوض فريق برشلونة الإسباني منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الإسباني ضد فرق اتلتيك بلباو، تقام مباراة الفريقين يوم الأحد الموافق الثالث من شهر مارس المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، يستضيف المباراة ملعب سان ماميس معقل فريق اتليتك بلباو.