برشلونة يفوز على ريال بيتيس برباعية في الجولة 21 من الدوري الإسباني 2023-2024

نجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على فريق ريال بيتيس في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الأحد في إطار الجولة 21 من بطولة الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

تمكن فريق برشلونة من الفوز على ريال بيتيس بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين، في مباراة شهدت إثارة وتنافس كبير بين الفريقين وتألق كبير من اللاعب الإسباني فيران توريس الذي تمكن من تسجيل هاتريك لصالح فريق برشلونة.

وبعد هذا الفوز على ريال بيتيس رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى النقطة 44 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما فريق ريال بيتيس في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس

بدأت مباراة برشلونة وريال بيتيس بحماس من لاعبي الفريقين وفي الدقيقة 21 تمكن فيران توريس من إحراز الهدف الأول لنادي برشلونة وانتهى الشوط الأول بنتيجة 1-0 للفريق الكتالوني.

وبعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 48 عاد فيران توريس من جديد ليحرز هدف برشلونة الثاني، وفي الدقيقة 56 تمكن إيسكو من تسجيل هدف بيتيس الأول.

وفي الدقيقة 59 عادل ريال بيتيس النتيجة بأقدام اللاعب إيسكو، ولكن في الدقيقة 90 تمكن جواو فيليكس من تسجيل هدف التقدم لبرشلونة وفي الدقيقة 92 تمكن فيران توريس من إضافة الهدف الرابع لبرشلونة.

وانتهت المباراة بفوز فريق برشلونة على ريال بيتيس بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين، وفاز اللاعب إيسكو لاعب ريال بيتيس بجائزة رجل المباراة.