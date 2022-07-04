برشلونة يعزز صفوفه بالتعاقد مع كريستنسن وفرانك كيسى

أنهى نادي برشلونة الموسم الماضي الدوري الإسباني في المركز الثاني خلف نادي ريال مدريد الذي تُوج ببطولة الدوري، يأمل نادي برشلونة في استعادة مستواه المعهود والصعود على منصات التتويج بالبطولات مره آخرى، ويسعى المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني تشافي في التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين القادرين على تطبيق أفكاره في الموسم القادم لتقديم مستوى يليق باسم نادي برشلونة.

تعاقد برشلونة مع كريستنسن قادماً من تشيلسي

أعلن اليوم نادي برشلونة التعاقد مع المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي بعد انتهاء عقده مع الفريق الأزرق، وتعاقد برشلونة مع اللاعب بعقد يمتد لمدة أربعة سنوات وبشرط جزائي 500 مليون يورو، وأوضح النادي أنه سيتم تقديم اللاعب للجمهور في مؤتمر صحفي يوم الخميس في حضور الصحفيين، يذكر أن اللاعب الدنماركي يبلغ من العمر 26 عاماً وقدم مستويات متميزة مع فريقه السابق تشيلسي الإنجليزي.

تعاقد برشلونة مع كيسي قادماً من ميلان الإيطالي

ومن جانبه أعلن نادي برشلونة عن صفقة آخرى وهو اللاعب الإيفواري فرانك كيسى لاعب نادي ميلان الإيطالي، وأنضم كيسى إلى نادي برشلونة بعقد يمتد إلى أربع سنوات وشرط جزائي قيمته نصف مليار يورو، وكان قد تُوج اللاعب الإيفواري ببطولة الدوري الإيطالي مع ناديه السابق ميلان الإيطالي وقدم أداءاً مميزاً مما جعل إدارة النادي الكتالوني تهتم بالتعاقد معه لتدعيم خط وسط الفريق للمنافسة على البطولات خلال العام المقبل.