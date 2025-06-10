برشلونة يضم الحارس خوان جارسيا كأول صفقاته في عهد فليك

بدأ نادي برشلونة تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية 2025 بحسم أولى صفقاته تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، بضم الحارس خوان جارسيا من إسبانيول.

فليك، الذي قاد الفريق لتحقيق الثلاثية المحلية (الدوري الإسباني، كأس الملك، كأس السوبر) في موسمه الأول، يسعى لتدعيم صفوفه بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان (7-6 بمجموع المباراتين).

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن برشلونة فعّل الشرط الجزائي في عقد خوان جارسيا، والمقدّر بـ25 مليون يورو، لتجنب الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسبانيول. الحارس البالغ من العمر 24 عامًا سيوقّع عقدًا لخمس سنوات، ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة الأسبوع المقبل.

وقدم جارسيا موسمًا لافتًا مع إسبانيول، وأسهم بشكل مباشر في بقاء الفريق في الليغا، ما جذب أنظار إدارة برشلونة لتعويض الخروج المرتقب لبعض اللاعبين مثل أنسو فاتي وكليمان لينجليه.

الصفقة تأتي في توقيت محسوب، احترامًا للعطلة الصيفية للاعب، وتجنبًا لأي توتر جماهيري بين الناديين بسبب حساسية العلاقة بين برشلونة وإسبانيول.

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🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجل — فابريزيو رومانو: خوان غارسيا حارس نادي برشلونة! HERE WE GO ♥️😱 💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣

🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴 pic.twitter.com/VSrVw7izaP — عمرو (@bt3) June 10, 2025

أبرز ملامح الصفقة:

الاسم: خوان جارسيا

خوان جارسيا العمر: 24 عامًا

24 عامًا النادي السابق: إسبانيول

إسبانيول قيمة الصفقة: 25 مليون يورو (الشرط الجزائي)

25 مليون يورو (الشرط الجزائي) مدة العقد: 5 سنوات

5 سنوات الإعلان الرسمي: متوقع الأسبوع المقبل

دلالات الصفقة:

استراتيجية فليك: يظهر أن فليك يسعى لبناء فريق أكثر توازنًا، وقد تكون هذه الصفقة خطوة أولى في ثورة داخل التشكيلة، خصوصًا مع الرحيل المرتقب لأسماء مثل أنسو فاتي ولينجليه.

دعم مركز الحراسة مؤشر إلى رغبة في خلق تنافس أو ربما إيجاد بديل طويل الأمد لتير شتيغن أو تهيئة مرحلة انتقالية. أداء جارسيا: جارسيا قدّم موسمًا مميزًا مع إسبانيول وساهم ببقائهم في الليغا، وهو ما رفع قيمته الفنية وجذب انتباه الأندية الكبرى. العلاقة مع إسبانيول: تفادي المفاوضات المباشرة بتفعيل الشرط الجزائي يعكس وعي الإدارة بحساسية العلاقة مع الجار الكتالوني، في ظل التوترات التاريخية بين الناديين.

لماذا برشلونة سيتغير تمامًا مع خوان غارسيا؟ شاهد المقطع بنفسك واستوعب ♥️😰

pic.twitter.com/fhJNb9rh1O — عمرو (@bt3) June 10, 2025

تأثيرات مستقبلية: