برشلونة يضم الحارس خوان جارسيا كأول صفقاته في عهد فليك

بدأ نادي برشلونة تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية 2025 بحسم أولى صفقاته تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، بضم الحارس خوان جارسيا من إسبانيول.

فليك، الذي قاد الفريق لتحقيق الثلاثية المحلية (الدوري الإسباني، كأس الملك، كأس السوبر) في موسمه الأول، يسعى لتدعيم صفوفه بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان (7-6 بمجموع المباراتين).

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن برشلونة فعّل الشرط الجزائي في عقد خوان جارسيا، والمقدّر بـ25 مليون يورو، لتجنب الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسبانيول. الحارس البالغ من العمر 24 عامًا سيوقّع عقدًا لخمس سنوات، ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة الأسبوع المقبل.

وقدم جارسيا موسمًا لافتًا مع إسبانيول، وأسهم بشكل مباشر في بقاء الفريق في الليغا، ما جذب أنظار إدارة برشلونة لتعويض الخروج المرتقب لبعض اللاعبين مثل أنسو فاتي وكليمان لينجليه.

الصفقة تأتي في توقيت محسوب، احترامًا للعطلة الصيفية للاعب، وتجنبًا لأي توتر جماهيري بين الناديين بسبب حساسية العلاقة بين برشلونة وإسبانيول.

