برشلونة يسعى لنسيان كارثة الريال بكأس الملك عندما يستضيف غيرونا بالدوري الإسباني 

يستضيف نادي برشلونة الإسباني نظيره نادي غيرونا ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز على ملعب الكامب نو، وذلك يوم الإثنين القادم الموافق 10 أبريل لعام 2023.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي، السابعة مساءًا بتوقيت جرينتش.

ويتواجد الفريق الكتالوني في المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 71 نقطة بعدما خاض 27 مباراة، حيث قد حقق الانتصار في 23 لقاء وتعادل في مواجهتين، بينما تلقى الهزيمة في مواجهتين ايضًا.

بينما يحتل نادي غيرونا المركز الحادي عشر بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة، حيث قد انتصر في 9 مباريات، وتعادل في 7 مواجهات، فيما تعرض للهزيمة من قبل في 11 لقاء.

وجاءت نتيجة الاستفتاء لتلك المباراة من قبل الجماهير كالتالي:

فوز برشلونة 74%

فوز غيرونا 10%

تعادل الفريقين 16%

وقد تلقى برشلونة هزيمة قاسية من نادي ريال مدريد في إياب الدور نصف نهائي كأس الملك بنتيجة 4 أهداف نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الكامب نو ليودع منافسات البطولة.

حيث قد تقدم جونيور عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل ضائع للشوط الأول، وبعدها أضاف بنزيما ثلاثة أهداف متتالية عند الدقائق 50 و58 و 80، لتنتهي المباراة برباعية نظيفة.