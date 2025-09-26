أخبار الرياضة

برشلونة يستقر على خليفة ليفاندوفسكي لقيادة الهجوم في الموسم القادم

آياتي خيري

لا يخفى على أحد مكانة وقدرات النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي نجم منتخب بولندا ونجم البايرن السابق وبرشلونة الحالي، والذي يعد أحد أهم الأسلحة الهجومية لكتيبة هانز فليك، والذي يجعل من إختيار خليفة له أمر صعب، ولكن يبدو أن إدارة البارسا وجدت ضالتها، حيث كشفت تقارير صحفية، عن الخيار الأول لخلافة البولندي روبرت ليفاندوفسكي في هجوم برشلونة الموسم المقبل 2026-2027.

برشلونة

من هو الصفقة ؟

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “بيلد”الألمانية، إن هانزي فليك مدرب البارسا يضع الغيني سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند كخيار مثالي لخلافة ليفاندوفسكي في هجوم الفريق الكتالوني الموسم القادم.

ومن المعروف أن الغيني سيرهو جيراسي صاحب الـ 29 عامًا، مرتبط بعقد مع بوروسيا دورتموند الألماني، ينتهي في 30 يونيو 2027، ويتطلع برشلونة لضمه بسبب تقدم عمر النجم البولندي ووصوله إلى سن الـ 37 عاماً وانتهاء عقده في يونيو 2026.

مهمة صعبة

وقالت الصحيفة، إن مهمة مسؤولي البلوجرانا في التعاقد مع جيراسي ستكون صعبة خاصة وأن بوروسيا دورتموند يقدر قيمة اللاعب بـ 100 مليون يورو.

ويقدم سيرهو جيراسي موسماً مميزاً مع بوروسيا دورتموند، حيث شارك في 11 مباراة بجميع المسابقات وسجل 9 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

آياتي خيري

