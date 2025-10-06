برشلونة يسابق الزمن للتجديد لهؤلاء النجوم

أعلنت عدة تقارير صحفية إسبانية اقترب نادي برشلونة من الإعلان الرسمي عن تجديد عقد لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج حتى يونيو 2029.

خطوة مهمة للغاية

وقال تقرير صادر عن صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أنها تعتبر خطوة مهمة للغاية، حيث شدد المدير الرياضي ديكو على أنها “قريبة جدًا”، مؤكدًا على أن دي يونج يُعد عنصرًا أساسيًا فى مشروع الفريق، ومن المنتظر أن يتم التوقيع يوم 15 أكتوبر الجاري بعد فترة التوقف الدولي.

وعقب إتمام هذا التجديد حسم هذا الملف، يواجه النادي الكتالوني قضايا تجديد عقود لاعبين آخرين تنتهي عقودهم في 30 يونيو 2026، وهم: إريك جارسيا، أندرياس كريستنسن، وروبرت ليفاندوفسكي.

وأكدت الصحيفة، أن إريك جارسيا (24 عامًا) يقترب من الاستمرار، حيث أصبح لاعبًا محوريًا فى خطط المدرب هانز فليك، سواء فى مركز قلب الدفاع أو كخيار بديل فى الجهة اليمنى.

بينما ينتظر برشلونة حسم أندرياس كريستنسن (29 عامًا) موقفه بعد موسم صعب قضاه مع الإصابات، وأوضح ديكو أن الإدارة ترغب فى متابعة مستواه الحالي قبل التفاوض بشأن تجديده.

وضع مختلف لليفاندوفسكي

وبالنسبة للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (37 عامًا)، فإن وضعه مختلف، حيث يرى النادي أن القرار النهائي حول مستقبله يعود إليه شخصيًا.

وعلى الرغم من تراجع دوره ليصبح خيارًا تكتيكيًا إضافيًا، فقد سجل أربعة أهداف هذا الموسم، من بينها هدفان فى آخر مباراتين بالدوري الإسباني.

وأشاد ديكو به قائلًا، “ليفاندوفسكي أفضل مهاجم في السنوات الأخيرة، وظاهرة على جميع المستويات وقدوة للفريق، لذا يجب التعامل مع مستقبله بهدوء وبعيدًا عن النقاشات العلنية”.