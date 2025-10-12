أخبار الرياضة

برشلونة يسابق الزمن لتجهيز نجمه للكلاسيكو

آياتي خيري

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة يهدف لتجهيز نجمه الشاب لامين يامال في أسرع وقت ممكن، من أجل اللحاق بموقعة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد، والمقرر إقامتها يوم 26 أكتوبر الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو.

برشلونة

وطبقا لتقرير صادر عن صحيفة ماركا الإسبانية، يخضع لامين يامال حاليًا لبرنامج تعافٍ مكثف بهدف تسريع عودته إلى الملاعب، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية مشاركته جزئيًا في مباراة جيرونا المقبلة، تمهيدًا لاستعادة جاهزيته الكاملة.

وتوقع تقرير الصحيفة أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية في 18 أكتوبر، وهو ما قد يسمح له باللحاق بمباراة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، قبل المشاركة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وسوف يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو أول كلاسيكو هذا الموسم، يوم الأحد 26 أكتوبر في تمام السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقّب جماهيري.

ويحتل نادي ريال مدريد قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة بعد مرور 8 جولات، متفوقًا على برشلونة الوصيف بفارق نقطتين فقط.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.