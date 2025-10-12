برشلونة يسابق الزمن لتجهيز نجمه للكلاسيكو

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة يهدف لتجهيز نجمه الشاب لامين يامال في أسرع وقت ممكن، من أجل اللحاق بموقعة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد، والمقرر إقامتها يوم 26 أكتوبر الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو.

وطبقا لتقرير صادر عن صحيفة ماركا الإسبانية، يخضع لامين يامال حاليًا لبرنامج تعافٍ مكثف بهدف تسريع عودته إلى الملاعب، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية مشاركته جزئيًا في مباراة جيرونا المقبلة، تمهيدًا لاستعادة جاهزيته الكاملة.

وتوقع تقرير الصحيفة أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية في 18 أكتوبر، وهو ما قد يسمح له باللحاق بمباراة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، قبل المشاركة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وسوف يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو أول كلاسيكو هذا الموسم، يوم الأحد 26 أكتوبر في تمام السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقّب جماهيري.

ويحتل نادي ريال مدريد قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة بعد مرور 8 جولات، متفوقًا على برشلونة الوصيف بفارق نقطتين فقط.