برشلونة يرغب في التعاقد مع كالفين فيليبس

بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، لقى لاعب فريق مانشستر سيتي كالفين فيليبس، اهتمام المدير الرياضي ديكو ليضمه إلى صفوف برشلونة في يناير، ومع ذلك يُعتبر هذا الأمر صعبًا، حيث يتطلب من النادي مانشستر سيتي الموافقة على إعارة اللاعب ومن اللاعب تخفيض راتبه.

توجد عدة عوامل تؤيد انتقال كالفين فيليبس إلى برشلونة، فهو مصمم على الرحيل ليشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية، ويعتبر الانضمام إلى النادي الكتالوني فكرة جيدة، وقد يُسهِّل المدرب بيب غوارديولا رحيله.

ومع ذلك يواجه برشلونة منافسة قوية، حيث يضغط فريق وست هام للحصول على خدماته، بالإضافة إلى اهتمام يوفنتوس ونيوكاسل، على الرغم من وجود بعض الشكوك حول “اللعب النظيف” في هذه المفاوضات.

يُدرج اسم كالفين فيليبس في جدول أعمال نادي برشلونة في حالة وجود أي فرصة للتعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية، على الرغم من التحديات المالية المرتبطة بـ”اللعب النظيف”، يحظى لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي (28 عامًا) بإعجاب ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، الذي يرغب في رؤيته في صفوف الفريق قبل إغلاق سوق الانتقالات في يوم الأربعاء الموافق 31 يناير، ومع ذلك يرون في الإدارة الرياضية لبرشلونة أن الصعوبات تحيط بإتمام هذه الصفقة، على الرغم من عدم جرئتهم حتى الآن في إصدار قرار نهائي بشأنها.

هناك بعض الجوانب التي تلعب لصالح برشلونة لتحقيق اهتمامه بالتعاقد مع كالفين فيليبس، اللاعب مصمم على مغادرة استاد إتيحاد بسبب عدم اعتماده عليه من قبل بيب غوارديولا في هذا الموسم، لم يشارك سوى في أربع مباريات كبديل في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراة واحدة كأساسي من أصل أربع مشاركات في مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى ذلك تعهد المدرب الكتالوني وبطل أوروبا الحالي بتمكينه من الرحيل في ما تبقى من شهر يناير وبالطريقة التي يرغب بها حتى يحظى بالدقائق اللازمة ويطمح في المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية مع المنتخب الإنجليزي.

يود اللاعب الانضمام إلى برشلونة، ولكن بالأساس يفضل ضمان الحصول على الدقائق التي لم يحصل عليها في مانشستر سيتي، تتوافق الصفات الكروية التي يمكن أن يقدمها كالفين فيليبس مع ما يرغب فيه ديكو، حيث إنه لاعب وسط يتميز بدوره كـ 6 (محور) أكثر من كونه 8 (جناح داخلي)، خاصة وأن برشلونة يعاني نقصًا واضحًا في تلك المنطقة، في مركز الوسط يوجد فقط أوريول روميو كلاعب طبيعي في تلك المركز، وبالإضافة إلى ذلك لم يتم إشراكه بشكل منتظم من قبل تشافي هيرنانديز في المباريات الهامة، حيث تم نقل فرانكي دي يونغ وإيلكاي غوندوغان إلى ذلك المركز.

ومع ذلك، فإن الصفقة معقدة لأنه يعتمد بشكل كبير على اللاعب ونادي مانشستر سيتي، بالنسبة لللاعب يجب أن يقبل تخفيض راتبه إلى أدنى حد ممكن يتناسب مع المساحة الراتبية المتاحة لبرشلونة، بينما يجب على النادي الإنجليزي أن يوافق على الإعارة.

يظهر اهتمام عدة أندية بـ كالفين فيليبس، بمن فيهم يوفنتوس ونيوكاسل (الذي يعاني أيضًا من مشاكل في اللعب النظيف) وويست هام، الذي يضغط بقوة في الساعات الأخيرة.