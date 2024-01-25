برشلونة يخسر أمام أتلتيك بلباو برباعية ويخرج من بطولة كأس الملك الإسباني 2024

خسر برشلونة أمام أتلتيك بلباو في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء 24 يناير ضمن إطار منافسات ربع النهائي من بطولة كأس الملك الإسباني، حيث انتهت المباراة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

مجريات مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

في الدقيقة الأولى استطاع فريق أتلتيك بلباو أن يسجل الهدف الأول من خلال لاعبه غوركا غوروزيتا، ويعتبر أول هدف يُسجل في هذا الوقت في مرمى برشلونة، بعدها بدأ الفريق الكتالوني في الضغط على خصمه بلباو حتى استطاع اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي أن يسجل هدف التعادل في مرمى بلباو في الدقيقة 26، وبعدها قام وميله اللاعب الإسباني الأمين جمال بتسجيل الهدف الثاني لفريقه برشلونة في مرمى أتلتيك بلباو في الدقيقة 32، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة بتفوق برشلونة بهدفين مقابل هدف.

في الشوط الثاني تمكن فريق أتلتيك بلباو من معادلة النتيجة عبر تسجيل الهدف الثاني من خلال لاعبه اويهان سانست في الدقيقة 49، واستمرت أحداث الشوط الثاني حتى نهايته على نتيجة التعادل بين الفريقين هدفين مقابل هدفين بعد أن أهدر اللاعب الشاب الأمين جمال العديد من الفرص التي كانت من الممكن أن تقلب نتيجة المباراة لصالح برشلونة، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة وقرر حكم المباراة البدء في الأشواط الإضافية.

ماذا أهدر لامين يامال؟ 🤯pic.twitter.com/UdfNzqRGy7 — موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) January 24, 2024

بدأ الشوط الإضافي الأول بالكثير من الهجمات المنظمة من قبل برشلونة واعتمد أتلتيك بلباو على الهجمات المرتدة، وفي نهاية الشوط الإضافي الأول استطاع لاعب أتلتيك بلباو إينياكي ويليامز أن يسجل الهدف الثالث لفريقه في مرمى برشلونة في الدقيقة 2+105، وانتهى الشوط الأول بفوز أتلتيك بلباو على برشلونة.

في الشوط الإضافي الثاني كان برشلونة يحاول تسجيل الهدف الثالث من أجل معادلة نتيجة المباراة ولكن استمر الشوط الثاني وسط محاولات عديدة من قبل برشلونة، حتى الدقيقة 2+120 التي صدم فيها اللاعب نيكولاس ويليامز جمهور برشلونة وجميع الحاضرين بتسجيل الهدف الرابع لفريقه أتلتيك بلباو في مرمى برشلونة، وبعدها أعلن الحكم نهاية المباراة وانتهت بفوز أتلتيك بلباو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، وتأهل الفريق إلى دور ثمن النهائي من بطولة كأس الملك الإسباني.

مستقبل برشلونة .. لامين يامال ❤️🔥

pic.twitter.com/5X4pQhglIF — عمرو (@bt3) January 24, 2024

الجدير بالذكر أن مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم انتهت بنفس نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ولكن كانت المباراة ضمن إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الملك الإسباني بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، والهدف الأول في مرمى ريال مدريد في مباراته أمام أتلتيكو مدريد تم تسجيله أيضا في الدقيقة الأولى مع بداية المباراة.

هدف أتلتيك بلباو الثالث على برشلونة عن طريق ويليامز، استمتعوا بصخب الجماهير في السان ماميس 🤩🥶 pic.twitter.com/0buSGhejAG — عز (@MnbrIl) January 24, 2024

مباراة برشلونة القادمة

يستعد فريق برشلونة لمواجهة فريق فيا ريال يوم السبت المقبل الموافق 27 من شهر يناير الجاري في الدوري الإسباني “لا ليغا” ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب فيا ريال مونتجويك الأولمبي، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.