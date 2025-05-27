برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية إستعدادًا للموسم الجديد

تمكنت إدارة نادي برشلونة من حسم أولى صفقات الفريق للموسم الجديد بضم لاعب خط الوسط الشاب مارك بيرنال، وذلك بحسب تقرير صحيفة آس الإسبانية.

صاحب ال18 عامًا

حيث قال تقرير صادر عن الصحيفة أن بيرنال، الذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الثامن عشر، سيوقّع على عقد احترافى مع النادى يمتد حتى يونيو 2029، بعد بلوغه السن القانونية، وسيتم قيده فى قائمة الفريق الأول.

وتشير التوقعات إلى أن بيرنال سيصبح من الركائز الأساسية في خطط هانز فليك مدرب برشلونة خلال الموسم المقبل، وكان اللاعب قد تعرض لإصابة قوية في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال سبتمبر الماضي، أبعدته لفترة طويلة عن الملاعب، ومع ذلك تشير التقارير إلى أنه سيكون جاهزاً للمشاركة في الفترة التحضيرية استعداداً لانطلاقة الموسم، وقد يعود إلى الملاعب قبل الموعد المحدد لتعافيه بشهرين.

إسبوعين فقط

وأكدت الصحيفة أن اللاعب سيحصل فقط على أسبوعين من الإجازة، بهدف تكثيف العمل في المدينة الرياضية لتسريع عملية التعافي والعودة إلى مستواه المعهود.

وتتسم الأجواء داخل غرفة الملابس بحالة من التفاؤل بشأن جاهزيته، خاصة أن فليك يُبدي حماساً كبيراً لعودته ويعتبره من أبرز اكتشافات ما قبل الموسم.

وشارك بيرنال في ثلاث مباريات مع الفريق الأول بمجموع 244 دقيقة، كان قد أصيب خلال مواجهة رايو فاييكانو، وهو ما عُدّ سوء حظ للاعب الشاب الذي قدم أداءً لافتاً في مركز خط الوسط الدفاعي.

وسيواجه بيرنال منافسة قوية على هذا المركز، في ظل وجود عدة أسماء مرشحة للعب في محور الارتكاز، أبرزهم: فرينكي دي يونج، مارك كاسادو، بالإضافة إلى جافي وإريك جارسيا، اللذين شغلا هذا الدور سابقاً.