برشلونة يجري صفقة تبادلية اضطرارية لعودة ميسي للكامب نو

يعمل مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة، برئاسة خوان لابورتا، على إعداد صفقة تبادلية ضرورية لإعادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى ملعب الكامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويصل انتهاء عقد النجم الأرجنتيني في حديقة الأمراء إلى نهاية الموسم الحالي، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حول تمديد العقد حتى الآن.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “كوريري ديللو سبورت”، يجب على برشلونة خفض فاتورة رواتب لاعبيه بشكل كبير إذا كان يرغب في استعادة الأسطورة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويخطط برشلونة لبيع اللاعب الإيفواري فرانك كيسي، بهدف تسهيل عملية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يعد حلم جماهير الفريق الكتالوني.

وأكدت الصحيفة وجود صفقة تبادلية بين برشلونة وإنتر ميلان، ويأتي ذلك نظرًا لرغبة النادي الكتالوني في ضم لاعب النيراتزوري مارسيلو بروزوفيتش.

ويتردد أن اللاعب الإيفواري مرتبط بعودته إلى الدوري الإيطالي أو بالرحيل إلى البريميرليج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل مبلغ قدره 30 مليون يورو.