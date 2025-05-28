برشلونة يؤمن نجمه بعقد طويل الأمد

تواصل إدارة برشلونة جهودها من أجل تجهيز وتامين فريقها للمستقبل، حيث كشف نادي برشلونة الإسباني، رسميًا، تجديد عقد نجمه الشاب لامين يامال حتى يونيو 2031، في خطوة تؤكد تمسك النادي بمشروعه الرياضي المستقبلي، وتبرز الثقة الكبيرة في موهبة اللاعب الشاب.

توقيع العقد الجديد

وبحسب بيان نشره النادي الكتالوني فقد تم توقيع العقد الجديد، يوم الثلاثاء، في مكاتب النادي بحضور رئيس برشلونة خوان لابورتا، ونائبه الأول رافا يوستي، والمدير الرياضي أندرسون لويس دي سوزا “ديكو”، إلى جانب عدد من مسؤولي النادي.

ويمكن القول أن تجديد عقد لامين يامال محطة جديدة في مسيرة لاعب يُنظر إليه كأحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم، رغم صغر سنه، حيث بدأ مشواره مع الفريق الأول في 29 أبريل 2023، وهو في سن 15 عامًا فقط، ومنذ ذلك الحين سطع نجمه محليًا وعالميًا، محققًا أرقامًا قياسية غير مسبوقة في تاريخ النادي.

يامال في لاماسيا

وأصبح يامال لاعبًا بأكاديمية “لاماسيا” بعمر السابعة، وتمكن خلال موسم 2024-2025 من لعب دور محوري في تتويج برشلونة بالثلاثية المحلية: الدوري الإسباني، كأس الملك، وكأس السوبر الإسباني، وبلغ عدد مشاركاته مع الفريق الأول حتى الآن 106 مباراة، سجل خلالها 25 هدفًا وقدم 34 تمريرة حاسمة.

ويملك اللاعب أرقامًا قياسية لافتة، إذ أصبح أصغر هدّاف في تاريخ الليجا وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني، وأصغر لاعب يصل إلى 100 مباراة بقميص برشلونة.