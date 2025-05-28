أخبار الرياضة

برشلونة يؤمن نجمه بعقد طويل الأمد

آياتي خيري

تواصل إدارة برشلونة جهودها من أجل تجهيز وتامين فريقها للمستقبل، حيث كشف نادي برشلونة الإسباني، رسميًا، تجديد عقد نجمه الشاب لامين يامال حتى يونيو 2031، في خطوة تؤكد تمسك النادي بمشروعه الرياضي المستقبلي، وتبرز الثقة الكبيرة في موهبة اللاعب الشاب.

توقيع العقد الجديد

وبحسب بيان نشره النادي الكتالوني فقد تم توقيع العقد الجديد، يوم الثلاثاء، في مكاتب النادي بحضور رئيس برشلونة خوان لابورتا، ونائبه الأول رافا يوستي، والمدير الرياضي أندرسون لويس دي سوزا “ديكو”، إلى جانب عدد من مسؤولي النادي.

ويمكن القول أن تجديد عقد لامين يامال محطة جديدة في مسيرة لاعب يُنظر إليه كأحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم، رغم صغر سنه، حيث بدأ مشواره مع الفريق الأول في 29 أبريل 2023، وهو في سن 15 عامًا فقط، ومنذ ذلك الحين سطع نجمه محليًا وعالميًا، محققًا أرقامًا قياسية غير مسبوقة في تاريخ النادي.

يامال في لاماسيا

وأصبح يامال لاعبًا بأكاديمية “لاماسيا” بعمر السابعة، وتمكن خلال موسم 2024-2025 من لعب دور محوري في تتويج برشلونة بالثلاثية المحلية: الدوري الإسباني، كأس الملك، وكأس السوبر الإسباني، وبلغ عدد مشاركاته مع الفريق الأول حتى الآن 106 مباراة، سجل خلالها 25 هدفًا وقدم 34 تمريرة حاسمة.

ويملك اللاعب أرقامًا قياسية لافتة، إذ أصبح أصغر هدّاف في تاريخ الليجا وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني، وأصغر لاعب يصل إلى 100 مباراة بقميص برشلونة.


قد يهمك:

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.