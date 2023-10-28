برشلونة وريال مدريد.. هدف جوندوجان الأول في كلاسيكو الأرض “فيديو”

نجح برشلونة في الخروج متقدمًا بهدف نظيف على نظيره ريال مدريد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

واستطاع إلكاي جوندوجان، لاعب البارسا، افتتاح التسجيل في المباراة في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

ويرغب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم، وذلك للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي، بعدما حقق اللقب خلال الموسم المنصرم بعد غياب عدة مواسم.

وظهر فريق برشلونة بمستوي مميز خلال الشوط الأول، حيث كان اللاعبين قريبين من بعضهما البعض، بجانب الضغط القوي على لاعبي الريال، خاصة في الهدف الذي أحرزه جوندوجان، والذي نجح في الاستفادة من الضغط المفروض على المدافع الألماني روديجر، مما جعله يخطأ.

في المقابل، يبحث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للملكي في تدارك الأخطاء التي وقع بها لاعبوه خلال الشوط الأول، حيث يبحث عن التعادل ومن ثم تحقيق الفوز.

وكان لاعبي ريال مدريد في الخمس وأربعون دقيقة قد ظهروا بصورة سيئة للغاية، حيث كان يفقدون الكرة بشكل سريع، بجانب التمرير الخاطئ في العديد من الحالات.

ومن المتوقع أن يشهد الشوط الثاني من كلاسيكو الأرض ندية كبيرة، خاصة وأن برشلونة يرغب في إضافة العديد من الأهداف، فيما يبحث الريال عن العودة.

هدف جوندوجان في ريال مدريد