برشلونة على وشك الاتفاق مع برناردو ولكن هناك عائق وحيد

تواصل إدارة نادي برشلونة العمل في الميركاتو الصيفي الجاري؛ سعياً في تدعيم صفوف الفريق بصفقاتٍ قوية.

وحسبما نشرت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية، فإن نادي برشلونة اتفق مع نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا، على الشروط الشخصية لعقده.

وأكدت الصحيفة بأنه يتوجب على برشلونة لإتمام الصفقة أن يقوم ببيع لاعب خط الوسط، فرينكي دي يونج.

وقد توصل برشلونة لاتفاق مع إدارة نادي مانشستر يونايتد، لبيع دي يونج مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، لكن الهولندي تمسك بالبقاء بالنادي الكتالوني.

ومن جهته فإن نادي مانشستر سيتي يطلب 70 مليون جنيه إسترليني، من أجل التخلي عن خدمات لاعبه برناردو سيلفا، الصيف الجاري.

ويجتهد نادي برشلونة للتخفيف عن نفسه تكاليف راتب دي يونج الضخم، إضافة إلى أجوره المؤجلة، التي تبلغ قرابة 17 مليون جنيه إسترليني.