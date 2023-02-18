برشلونة ضد قادش.. الفريق الكتالوني يسعى لتعزيز صدارته لترتيب الدوري الإسباني 2023 

يستعد نادي برشلونة بقيادة المدير الفني “تشافي هيرنانديز” لمباراة قادش يوم غد الأحد الموافق 19 فبراير 2023 ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني الذي يطمح لتحقيق الإنتصار من أجل تعزيز صدارته في ترتيب الدوري.

نتيجة مباراة برشلونة الماضية ضد فياريال

تمكن الفريق الكتالوني من تحقيق إنتصار صعب وهام للغاية في الجولة الماضية بالدوري الإسباني أمام نادي فياريال بنتيجة هدف نظيف، عن طريق اللاعب بيدري في الدقيقة الثامنة عشر.

عودة سيرجيو بوسكيتس لتشكيلة الفريق الكتالوني لمباراة قادش

حصل نجم الفريق الكتالوني “سيرجيو بوسكيتس” على التصريح الطبي للعودة إلى صفوف الفريق، ولهذا فقد تواجد ضمن تشكيلة تشافي المكونة من 20 لاعب لمواجهة نادي قادش بالدوري الإسباني، فيما استمر غياب النجم الفرنسي “عثمان ديمبيلي” وكذلك “بيدرى جونزاليس” بسبب الإصابة.

قائمة تشافي هيرنانديز لمواجهة نادي قادش بالدوري الإسباني

جاءت قائمة فريق نادي برشلونة للقاء قادش يوم غد كالتالي:

حراسة المرمى شتيجن، تيناس، بينيا. الدفاع جوردي ألبا، إريك جارسيا، ألونسو، بالدي، كريستنسن. خط الوسط جافي، روبيرتو، توري، دي يونج، كيسي، بوسكيتس. الهجوم فاتي، رافينيا، بوسكيتس، ألاركون، بوسكيتس.

توقيت لقاء برشلونة ضد قادش بالدوري الإسباني

تنطلق صافرة مباراة برشلونة ضد قادش يوم غد الأحد، عند الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءًا بتوقيت غرينتش.

ما هو ترتيب الفريقين قبل إنطلاق المواجهة بينهما

يتواجد برشلونة في صدارة الترتيب برصيد 56 نقطة بعدما خاض 21 مباراة، حيث قد تمكن من تحقيق الإنتصار في 18 مباراة وتعادل في 2، بينما تلقى الهزيمة في لقاء وحيد.

ويتواجد قادش في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة، حيث حقق الإنتصار في 5 مواجهات فقط، وتعادل 7، فيما تلقى الهزيمة في 9 مباريات.