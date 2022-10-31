برشلونة ضد فيكتوريا بلزن… 8 غيابات عن صفوف الكتالوني في دوري أبطال أوروبا 2022/2023

يلتقي نادي برشلونة الإسباني مع فيكتوريا بلزن ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا 2022/2023، حيث قد ودع كلا الفريقين ” برشلونة – فيكتوريا بلزن ” البطولة بعد ضمان العملاق الألماني ” بايرن ميونخ ” التأهل في صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، وإنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، فيما يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 4 نقاط وودع بطولة دوري الأبطال رسميًا، وسينتقل إلى الدوري الأوروبي.

تلقى برشلونة الإسباني هزيمة قاسية الأسبوع الماضي على أرضه ووسط جماهيره أمام نادي بايرن ميونخ، فيما تلقى فيكتوريا بلزن أيضًا هزيمة من إنتر ميلان بأربعة أهداف نظيفة.

ما هي غيابات برشلونة عن لقاء فيكتوريا بلزن

فضل المدير الفني لنادي برشلونة ” تشافي هيرنانديز ” إراحة بعض اللاعبين وهم ” ليفاندوفسكي – بوسكيتس ” بعد توديع دوري الأبطال، فيما يغيب عن الفريق الكتالوني عن المواجهة أيضًا كلًا من ” ديباي، سيرجيو روبيرتو، كوندي، أراخو، جارسيا وكذلك كريستنسن.

موعد لقاء برشلونة ضد فيكتوريا بلزن في دوري الأبطال الجولة الأخيرة

تنطلق مباراة برشلونة ضد فيكتوريا بلزن ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

تفاصيل موعد ومعلق والقناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد فيكتوريا بلزن

المباراة موعد المباراة تاريخ المباراة القنوات الناقلة معلق اللقاء برشلونة ضد فيكتوريا بلزن العاشرة بتوقيت القاهرة. الثانية عشر بتوقيت الإمارات. الثلاثاء 1 نوفمبر 2022. بي إن سبورت 3. جواد بده.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام فيكتوريا بلزن