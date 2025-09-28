برشلونة ضد ريال سوسيداد.. تصريحات مثيرة لهانزي فليك قبل مواجهة الليلة

تطرق هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام ريال سوسيداد، المقررة فى السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، مؤكدًا صعوبة اللقاء أمام خصم يمتلك أسلوب لعب مميزًا.

تصريحات فليك

وتحدث فليك فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قائلًا “ريال سوسيداد فريق منظم، يمتلك أسلوبًا واضحًا فى اللعب، يبدأ الهجمات من الخلف، ولديه مهاجم مميز فى الخط الأمامي، إنهم سريعون ويمتلكون جودة كبيرة، لكننا أيضًا نمتلك عناصر قادرة على صناعة الفارق، إنها فرصة لبرشلونة لإظهار قوته الحقيقية”.

وتابع فليك معلقًا على غياب خوان جارسيا بداعي الإصابة قائلاً، “من المؤسف أن يغيب جارسيا، كان يقدم أداءً جيدًا، لكنه تعرض للإصابة في اللحظات الأخيرة من مباراة أوفييدو، وهذه أمور واردة في كرة القدم”.

وتابع المدرب الألماني متحدثًا عن عودة الحارس تشيزني، مؤكدًا ثقته به: “تشيزني حارس رائع وشخصية مميزة، قدم أداءً مذهلًا في النصف الثاني من الموسم الماضي، وحققنا معه ثلاثة ألقاب. لا يوجد لديّ أي شك في قدراته”.

موقف يامال

وفيما يتعلق بالنجم لامين يامال، قال فليك أن اللاعب الشاب سيكون واحدًا من خيارات الفريق في مباراة سوسيداد، لكنه لم يحسم ما إذا كان سيبدأ أساسيًا أم لا: “لامين سيشارك بالتأكيد، سواء كبديل أو في التشكيلة الأساسية. نحن نجهّزه بشكل جيد. الفريق مستعد وجاهز بكامل تركيزه”.

كما رفض فليك الحديث عن مواجهة باريس سان جيرمان المرتقبة، مشددًا على أهمية التركيز الكامل على مباراة ريال سوسيداد: “هدفنا الآن هو الفوز على سوسيداد، لدينا 4 انتصارات متتالية، ويجب أن نحافظ على هذا الزخم. سنفكر في باريس بعد أن ننهي هذه المواجهة”.

وتابع : “نريد أن نُظهر للجماهير الأداء ذاته الذي قدمناه في الموسم الماضي، رغم الإصابات. نحن نثق في المجموعة الحالية”.