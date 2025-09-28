بروفة قوية.. موعد مواجهة برشلونة ضد ريال سوسيداد بالليجا وموقف الفريقين

يلعب نادي برشلونة مواجهة من العيار الثقيل فى رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني، عندما يستضيف ريال سوسيداد مساء اليوم على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي”، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الليجا لموسم 2025-2026.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، بتوقيت القاهرة.

ويسعى برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك لإستمرار سلسلة انتصاراته الأخيرة لملاحقة ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني، فى انتظار أي تعثر قريب للفريق الملكي من أجل الانقضاض على الصدارة.

ويلعب برشلونة، حامل اللقب، المباراة محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة من ست مباريات، بعدما حقق خمسة انتصارات وتعادلاً واحدًا، وأحرز لاعبوه 19 هدفًا وتلقوا 4 أهداف.

وفي الجهة الأخرى، يوجد لدى ريال سوسيداد 5 نقاط في الدوري الإسباني، بعدما لعب ست مباريات، حقق خلالها الفوز فى مباراة وحيدة، والتعادل فى مباراتين، وتعرض لثلاث هزائم، وسجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكهم 9.

وتعتبر مواجهة ريال سوسيداد بروفة قوية للنادي الكتالوني قبل استضافته باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء المقبل في قمة الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تاريخ مواجهات برشلونة وريال سوسيداد

ووفقًا لتقرير صادر من موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، تقابل الفريقان في 196 مباراة سابقة، وكان التفوق الأكبر من نصيب برشلونة الذي حقق الفوز فى 116 مباراة، مقابل 38 انتصارًا لريال سوسيداد، بينما انتهت 42 مواجهة بالتعادل.

وأحرز برشلونة 405 أهداف فى شباك ريال سوسيداد، بينما استقبلت شباكه 197 هدفًا على مدار تاريخ المواجهات، ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم البارسا السابق، الهداف التاريخي لهذه المباريات برصيد 18 هدفًا.