برشلونة ضد ريال بيتيس..الفريق الكتالوني يسير بخطى ثابتة نحو حصد لقب الدوري الإسباني الممتاز 

تمكن الفريق الكتالوني من اكتساح ريال بيتيس بنتيجة أربعة أهداف نظيفة ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الكامب نو يوم أمس السبت الموافق التاسع والعشرين من شهر أبريل لعام 2023.

واستطاع نادي برشلونة من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 14 عن طريق النجم كريستنسن، قبل أن يضيف النجم ليفاندوفيسكي الهدف الثاني عند الدقيقة 36، وبعدها أضاف دياز الهدف الثالث عند الدقيقة 39، لينتهي أحداث الشوط الأول بنتيجة 3 أهداف نظيفة.

وقد أحرز رودريجيز الهدف الرابع للفريق الكتالوني عن طريق الخطأ في مرماه، لينتهي اللقاء بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، ويعزز برشلونة من صدارة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

وبتلك النتيجة فإن برشلونة يعزز مكانة في صدارة الترتيب ليصل إلى النقطة 79 بعدما خاض 32 لقاء، حيث قد تمكن من تحقيق الانتصار في 25 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، فيما تعرض للهزيمة في 3 مواجهات.

بينما تجمد رصيد نادي ريال بيتيس عند النقطة 49 في المركز السادس، حيث قد حقق الانتصار في 14 لقاء وتعادل في 7 لقاءات، بينما تلقى الهزيمة في 11 مباراة.

واعتمد المدير الفني للفريق الكتالوني تشافي خلال مواجهة ريال بيتيس على التشكيلة المكونة من:

حراسة المرمى: شتيغن.

الدفاع: كريستينسن، بالدي، أراوخو، كوندي.

خط الوسط: بيدري، دي يونج، بوسكيتس.

الهجوم: ليفاندوفسكي، دياز، جافي.