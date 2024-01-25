بردو بحبها وبحب ناسها .. محمد صلاح يرد على منتقدين مغادرته لمعسكر منتخب مصر

وجه قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي الدولي محمد صلاح، أول رد للمشككين في سبب مغادرته لمنتخب مصر، برسالة قصيرة وحاسمة من خلال حسابه الرسمي على موقعي “فيسبوك” و”أكس”.

حاولوا أكثر

رسالة صلاح حملت مزيج من التحدي للمشكيين في وطنيته وجبه لبلده مصر، وكذلك السخرية من محاولتهم البائسة في تحقيق غايتهم من اثارة غضب جماهير كرة القدم المصرية، وعشاق الفرعون المصري.

وكتب صلاح “بدأت امبارح برنامج العلاج والتأهيل وهعمل كل حاجه ممكنه علشان اكون جاهز في اقرب وقت وارجع للمنتخب زي ماكان متفق عليه من البدايه….بردو بحبها وبحب ناسها … حاولو اكتر “.

رد صلاح جاء بشكل غير متوقع، فنجم الدوري الإنجليزي لكرة القدم لم يعتاد أن يهتم بما يثار حوله، ولم يعتاد على الرد على مثل هذه الإدعاءات، ولكن يبدو أن الأمر كان من الأهمية بحيث يؤكده صلاح من خلال حسابته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

منشور صلاح حقق تفاعل كبير على مواقع التواصل، ووصل للملايين في دقائق معدودة.

جدير بالذكر أن صلاح كان قد خرج بسبب الإصابة في مباراة المنتخب المصري الثانية أمام منتخب غانا، وبعد توقيع الكشف المبدئي عليه، اتضح أنه يعاني من شد بالعضلة الخلفية.

بعدها خرج بيان رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد على الإضابة، وكشف البيان أن صلاح سيغادر بعثت المنتخب لتلقي العلاج والتأهيل اللازم للعودة بسرعة لاستكمال مشواره مع المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية.