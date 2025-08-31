برايتون ضد مان سيتي: كل ما تريد معرفته عن النتيجة، الأهداف، والترتيب

هل تخيّلت يومًا أن حامل اللقب قد يسقط في جولة مبكرة رغم تقدمه في النتيجة؟

هذا بالضبط ما حدث مع مانشستر سيتي أمام برايتون، في واحدة من أكثر مباريات الجولة الثالثة إثارة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قلب برايتون الطاولة على سيتي ليحقق انتصارًا ثمينًا 2-1، تاركًا جماهير السماوي في حالة من الصدمة.

بداية قوية تنتهي بانتكاسة مفاجئة

دخل مانشستر سيتي المباراة وعينه على حصد النقاط الثلاث لتعويض خسارته السابقة أمام توتنهام، ونجح في التقدّم أولًا عبر النرويجي إيرلينج هالاند، الذي استغل تمريرة مثالية من الدولي المصري عمر مرموش في الدقيقة 34 ليهز شباك برايتون.

لكن الأمور تغيّرت تمامًا في الشوط الثاني، حين حصل برايتون على ركلة جزاء ترجمها جيمس ميلنر إلى هدف تعادل في الدقيقة 67، قبل أن يوجه براجان جرودا ضربة موجعة لرجال بيب جوارديولا بهدف قاتل قبل دقيقة واحدة فقط من نهاية الوقت الأصلي.

التشكيل الأساسي: تغييرات لافتة

اعتمد مانشستر سيتي على تشكيل ضم عدة تغييرات في الدفاع، فجاء كالتالي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

جيمس ترافورد خط الدفاع: آيت نوري، عبدالقادر خوسانوف، جون ستونز، ماتيوس نونيز

آيت نوري، عبدالقادر خوسانوف، جون ستونز، ماتيوس نونيز خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، أوسكار بوب

رودري، برناردو سيلفا، أوسكار بوب خط الهجوم: إيرلينج هالاند، تيجاني ريندرز، عمر مرموش

هذه التركيبة شهدت غياب بعض الأسماء المعتادة، ما قد يكون ساهم في اهتزاز الاستقرار الدفاعي للفريق، خصوصًا في الدقائق الحاسمة من المباراة.

موقف الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي : تجمد رصيده عند 3 نقاط فقط، بعدما فاز على وولفرهامبتون في الجولة الأولى برباعية نظيفة، ثم خسر أمام توتنهام 2-0، ليتراجع إلى المركز الثاني عشر بشكل غير مألوف للفريق الذي اعتاد السيطرة على القمة.

: تجمد رصيده عند 3 نقاط فقط، بعدما فاز على وولفرهامبتون في الجولة الأولى برباعية نظيفة، ثم خسر أمام توتنهام 2-0، ليتراجع إلى المركز الثاني عشر بشكل غير مألوف للفريق الذي اعتاد السيطرة على القمة. برايتون: رفع رصيده إلى 4 نقاط وصعد إلى المركز العاشر، بعد بداية متذبذبة شهدت تعادلًا مع فولهام (1-1) ثم خسارة أمام إيفرتون (2-0).

عمر مرموش: صناعة حاسمة وسعي لاستعادة الحس التهديفي

رغم عدم تسجيله، نجح عمر مرموش في ترك بصمة واضحة بصناعته لهدف هالاند، ليواصل أداءه الإيجابي مع مانشستر سيتي، رغم أن شباك الخصوم لا تزال عصيّة عليه منذ آخر هدف له في البريميرليج يوم 20 مايو الماضي أمام بورنموث.

الجماهير تترقب عودته للتهديف، خصوصًا مع زيادة المنافسة في خط الهجوم وازدحام جدول المباريات.

محطة تاريخية لإيرلينج هالاند

لم تكن المباراة عادية بالنسبة لهالاند، إذ شهدت ظهوره رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لإحصاءات شبكة “أوبتا”، فقد سجّل النجم النرويجي 88 هدفًا خلال أول 100 مباراة له في البريميرليج، وهو رقم لم يبلغه أي لاعب من قبل، بل إنه يتجاوز حتى حصيلة فريق وست بروميتش بأكمله خلال أول 100 مباراة له في تاريخ الدوري (86 هدفًا).