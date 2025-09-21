أخبار الرياضة

برايتون ضد توتنهام.. ريمونتادا قوية تنقذ السبيرز من الخسارة أمام برايتون

آياتي خيري

في مواجهة من العيار الثقيل، شهدت أحداث مثيرة وريمونتادا قوية، تعادل فريق توتنهام هوتسبير مع منافسه برايتون، بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب فالمر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالى 2025-2026.

مباراة برايتون ضد توتنهام

حيث شهدت المباراة إحراز هدفى تقدم برايتون ضد توتنهام عن طريق كل من: يانكوبا مينته في الدقيقة 8، وياسين اياري بالدقيقة 31 من اللقاء.

بينما جاء هدف تقليص الفارق للسبيرز عن طريق ريتشارليسون بالدقيقة 43، ثم أدرك يان باول فان هيكي التعادل فى الدقيقة 82.

تشكيل توتنهام

ولعب توتنهام المباراة بتشكيل مكون من: فيكاريو في حراسة المرمى، ثم بالينيا، ريتشارليسون، أودجي، ويلسون، بيرجفال، روميرو، قدوس، بيدرو بورو، بينتانكور، ميكي فان دي فين، ويلسون أودبيرت.

ويحتل توتنهام المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، بينما يأتى برايتون فى المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط فقط.

