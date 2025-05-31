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بديل أرنولد.. ليفربول ينهي إتفاقه مع أولى صفقاته الصيفية

آياتي خيري

نجحت إدارة فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف في صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، في إتمام اتفاقه على أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالتعاقد مع الظهير الأيمن الهولندي جيريمي فريمبونج قادمًا من باير ليفركوزن الألماني.

رومانو: الصفقة تمت

وعلق الصحفى الموثوق فابرزيو رومانو، عبر منصة “إكس”، قائلًا “صفقة جيريمي فريمبونج، تم توقيعها وإنهاؤها بالكامل، والإعلان الرسمي عنها أصبح وشيكًا”.

وقال الصحفى المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، “ليفربول ينجح في ضم ظهيره الأيمن الجديد مقابل 35 مليون يورو”.

وتابع تقارير صادر مؤخرًا أن نادي ليفربول فعل الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ 35 مليون، وتم إبلاغ إدارة ليفركوزن رسميًا، في خطوة تمهّد لإتمام الصفقة بشكل نهائي.

تألق فريمبونج

وقالت تقارير صحفية أن فريمبونج، الذي تألق بشكل لافت هذا الموسم وساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري الألماني بالموسم الماضى، سيوقع عقدًا لمدة 5 سنوات مع ليفربول، على أن يخضع للفحص الطبي في وقت قريب.

ولعب فريمبونج في 48 مباراة بجميع المسابقات خلال موسم 2024-25، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة، ليؤكد قيمته كأحد أبرز الأظهرة الهجومية في أوروبا حاليًا.

كما شارك اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في 33 مباراة بالدوري الألماني، ساهم فيها بشكل مباشر في تتويج ليفركوزن بلقبه الأول في تاريخه، حيث سجل 5 أهداف وصنع 5 أخرى، إلى جانب قيامه بـ53 تسديدة، بينها 23 على المرمى، بنسبة تمريرات مكتملة بلغت 84%.

تأتي صفقة ليفربول بالتعاقد مع فريمبونج في إطار سعيه لتدعيم الجبهة اليمنى، خاصة مع رحيل الظهير الأيمن الإنجليزي دور ترينت ألكسندر-أرنولد.


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عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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