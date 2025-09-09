أخبار الرياضة

“بدون جماهير”.. لماذا قرر اتحاد الكرة غلق المدرجات في الأدوار التمهيدية؟

مع بداية كل موسم كروي جديد تحرص الاتحادات الرياضية على وضع ضوابط واضحة وجدول منظم للبطولات المحلية بما يضمن سير المنافسات بعدالة وانضباط، وعلى ذلك فقد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مجموعة من القرارات والإجراءات الخاصة بانطلاق بطولة كأس مصر لموسم 2025 – 2026 والتي تعتبر أعرق وأقدم بطولة كروية في تاريخ الكرة المصرية.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة جميع مباريات الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر لهذا الموسم بدون حضور جماهيري، وجاء هذا التوجه بعد أن أخطر الاتحاد الأندية المشاركة رسميًا، موضحًا أن القرار يندرج ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومنضبطة خلال سير المباريات، خاصة في المراحل الأولى من البطولة التي تشهد مشاركة أعداد كبيرة من الفرق بمختلف الدرجات.

كذلك فقد أوضح الاتحاد أن هذا القرار يعود إلى اعتبارات تنظيمية ولوجستية مرتبطة بكثافة المباريات في الدور التمهيدي حيث يصعب في هذه المرحلة المبكرة توفير تجهيزات كافية لاستقبال الجماهير في جميع الملاعب المشاركة، كما يسعى الاتحاد من خلال هذه الخطوة إلى تقليل الضغط على الجهات المنظمة وضمان خروج المباريات في أجواء مستقرة تمهد لمراحل أكثر تنافسية في البطولة.

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد انطلاق الدور التمهيدي من النسخة 94 لبطولة كأس مصر (2025 – 2026)، وتبدأ المنافسات يوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر الجاري بإقامة 18 مباراة في يوم واحد، على أن تختتم مباريات الدور في اليوم التالي بلقاء يجمع نادي الفوايد مع نادي مغاغة.

