أخبار الرياضة

“بدون تشفير” هنا القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

طارق إبراهيم

البحث عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، من الموضوعات الهامة عند جمهور الفريقين، لمتابعة اللقاء الهام المقرر أن يحتضنه ملعب استاد القاهرة الدولي اليوم الجمعة 19 مايو 2023، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية سنقدم لكم القنوات المفتوحة الناقلة للقاء، والموعد والمعلق والتشكيل المتوقع للفريقين وأبرز الغائبين عن الفريقين، كان الأهلي قد فاز في رادس في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة، وهو ما يجعل المارد الأحمر قريب جداً من التأهل للنهائي رقم 16 في تاريخه والرابع على التوالي، وهذا ما لم يحققه أي فريق داخل القارة السمراء.

القنوات-المفتوحة-الناقلة-لمباراة-العودة-بين-الأهلي-والترجي

أعلن نجم الأهلي محمد هاني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أن الأهلي يسعى لتقديم عرض جيد لتحقيق الفوز وأعرب عن تقديره لفريق الترجي، وقال أننا نعرف جيداً قيمة الترجي وأنه فريق كبير، وفي ذات السياق صرح كولر أن مباراة العودة هي الشوط الثاني من المواجهة، ويجب أن نلعب بمنتهى الجدية ولا نتعامل مع اللقاء ع8لى أنه تحصيل حاصل.

قد يهمك:

جدول مباريات اليوم الجمعة 19 مايو 2023 والقنوات الناقلة

«الـ11 تقترب».. موعد مباراة الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي والقنوات الناقلة والمعلق

تنقل جميع مباريات دوري أبطال أفريقيا فضائياً عبر شبكة قنوات بي إن القطرية، وتنقل مباراة الأهلي والترجي عبر قناة bein sports hd 4، وأعلنت إدارة القنوات أن معلق المباراة هو المعلق حسن العيدروس، وفيما يلي الموعد.

  • 19.00 : الساعة السابعة مساءً بتوقيت جرينتش.
  • 20.00 : الساعة الثامنة بتوقيت تونس/ الجزائر/ المغرب.
  • 21.00 : الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السودان/ فلسطين/ ليبيا.
  • 22.00 : الساعة العاشرة بتوقيت مصر/ السعودية/ قطر/ الكويت/ العراق/ اليمن.

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي؟

يمكنكم متابعينا الاستمتاع بمشاهدة القمة المرتقبة، عن طريق قناة تايم سبورت المصرية على التردد الأرضي  بالمجان للجماهير المتواجدة داخل جمهورية مصر العربية، عن طريق شراء “جاك آر آف” متواجد عند أصحاب محلات ألدش، وتوصيله بسلك الدش والتلفزيون، أو من خلال توليف تردد UHF32 وعمل بحث تلقائي وتثبيت القناة.

التشكيل المتوقع للأهلي

أعلن الجهاز الطبي للنادي الأهلي عن إصابة محمد الشناوي في السمانة، مما سيجعله يحتاج 15 يوم للتعافي وبذلك لن يتواجد في تشكيلة اليوم والتشكيل المتوقع كما يلي.

  • حراسة المرمى : محمد الشناوي.
  • خط الدفاع : محمد عبد المنعم/ أيمن أشرف/ محمد هاني/ علي معلول.
  • خط الوسط : أليو ديانج/ عمرو السولية/ مروان عطيه/ طاهر محمد طاهر/ بيرسي تاو.
  • خط الهجوم : محمد شريف.

قائمة الترجي في مباراة الأهلي

حكم المباراة

أعلن الاتحاد الأفريقي عن طريق لجنة الحكام عن تعين الحكم الموريتاني بيدا دحاني كحكم ساحة، ويساعده مواطنه حمدين ديبا، ومساعد ثاني الأنجولي جيرسون سانتوس، حكم الفيديو الغاني دانيل لاريا ويساعده المغربي سمير جزاز.

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب 10 مرات، يليه كلاً من الزمالك ومازيمبي برصيد 5 ألقاب، ثم كلاً من الترجي 4 ألقاب، ثم كلاً من الوداد والرجاء المغربيين وكانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني برصيد 3 ألقاب.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

بالبحث في التاريخ وجد أن الأهلي تقابل مع الترجي 22 مباراة قبل هذه المباراة، فاز الأهلي في 11 مباراة وفاز أبناء باب سويقة في 4 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 7 مباريات.

بطاقة المباراة

المباراة الأهلي & الترجي
المنافسة دوري أبطال أفريقيا
الموعد الجمعة 2023/05/19 الساعة 19.00 بالتوقيت العالمي
القنوات الناقلة BEIN SPORTS HD 4 / تايم سبورت التردد الأرضي
الملعب استاد القاهرة
الحكم الموريتاني بيدا
Avatar of طارق إبراهيم
طارق إبراهيم

طارق إبراهيم كاتب مصري، أحب مشاهدة كرة القدم والأفلام الأجنبية، ومتابعة الشأن العام والأخبار الافتصادية والسياسية، وأحب السفر خاصة الأماكن الأثرية، بكالوريوس هندسة أنتاج دفعة 2000.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

أحدث المقالات