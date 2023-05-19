“بدون تشفير” هنا القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

البحث عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، من الموضوعات الهامة عند جمهور الفريقين، لمتابعة اللقاء الهام المقرر أن يحتضنه ملعب استاد القاهرة الدولي اليوم الجمعة 19 مايو 2023، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية سنقدم لكم القنوات المفتوحة الناقلة للقاء، والموعد والمعلق والتشكيل المتوقع للفريقين وأبرز الغائبين عن الفريقين، كان الأهلي قد فاز في رادس في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة، وهو ما يجعل المارد الأحمر قريب جداً من التأهل للنهائي رقم 16 في تاريخه والرابع على التوالي، وهذا ما لم يحققه أي فريق داخل القارة السمراء.

أعلن نجم الأهلي محمد هاني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أن الأهلي يسعى لتقديم عرض جيد لتحقيق الفوز وأعرب عن تقديره لفريق الترجي، وقال أننا نعرف جيداً قيمة الترجي وأنه فريق كبير، وفي ذات السياق صرح كولر أن مباراة العودة هي الشوط الثاني من المواجهة، ويجب أن نلعب بمنتهى الجدية ولا نتعامل مع اللقاء ع8لى أنه تحصيل حاصل.

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي والقنوات الناقلة والمعلق

تنقل جميع مباريات دوري أبطال أفريقيا فضائياً عبر شبكة قنوات بي إن القطرية، وتنقل مباراة الأهلي والترجي عبر قناة bein sports hd 4، وأعلنت إدارة القنوات أن معلق المباراة هو المعلق حسن العيدروس، وفيما يلي الموعد.

🇪🇬 الأهلي 🆚 الترجي 🇹🇳

🏟️ ستاد القاهرة الدولي

🏆 الدور نصف النهائي من #TotalEnergiesCAFCL

⌚️19:00 GMT يبدو أننا على موعد مع الإثارة! 🤩 pic.twitter.com/wiws9L5Kri — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 19, 2023

19.00 : الساعة السابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

20.00 : الساعة الثامنة بتوقيت تونس/ الجزائر/ المغرب.

21.00 : الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السودان/ فلسطين/ ليبيا.

22.00 : الساعة العاشرة بتوقيت مصر/ السعودية/ قطر/ الكويت/ العراق/ اليمن.

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي؟

يمكنكم متابعينا الاستمتاع بمشاهدة القمة المرتقبة، عن طريق قناة تايم سبورت المصرية على التردد الأرضي بالمجان للجماهير المتواجدة داخل جمهورية مصر العربية، عن طريق شراء “جاك آر آف” متواجد عند أصحاب محلات ألدش، وتوصيله بسلك الدش والتلفزيون، أو من خلال توليف تردد UHF32 وعمل بحث تلقائي وتثبيت القناة.

🤩 لا تفوتوا مشاهدة الاستوديو الخاص بمواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي 👔 تقديم مهند الجالي رفقة مجموعة من محللي قنواتنا

🕘 ابتداءً من الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة

📺 على beIN SPORTS 4 📦 اشترك الآن 👇 🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1

📱… pic.twitter.com/M36InovBt9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 19, 2023

التشكيل المتوقع للأهلي

أعلن الجهاز الطبي للنادي الأهلي عن إصابة محمد الشناوي في السمانة، مما سيجعله يحتاج 15 يوم للتعافي وبذلك لن يتواجد في تشكيلة اليوم والتشكيل المتوقع كما يلي.

🎥| مران الأهلي الرئيسي استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/Y4QOve9pjS — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 18, 2023

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد عبد المنعم/ أيمن أشرف/ محمد هاني/ علي معلول.

خط الوسط : أليو ديانج/ عمرو السولية/ مروان عطيه/ طاهر محمد طاهر/ بيرسي تاو.

خط الهجوم : محمد شريف.

قائمة الترجي في مباراة الأهلي

حكم المباراة

أعلن الاتحاد الأفريقي عن طريق لجنة الحكام عن تعين الحكم الموريتاني بيدا دحاني كحكم ساحة، ويساعده مواطنه حمدين ديبا، ومساعد ثاني الأنجولي جيرسون سانتوس، حكم الفيديو الغاني دانيل لاريا ويساعده المغربي سمير جزاز.

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب 10 مرات، يليه كلاً من الزمالك ومازيمبي برصيد 5 ألقاب، ثم كلاً من الترجي 4 ألقاب، ثم كلاً من الوداد والرجاء المغربيين وكانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني برصيد 3 ألقاب.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

بالبحث في التاريخ وجد أن الأهلي تقابل مع الترجي 22 مباراة قبل هذه المباراة، فاز الأهلي في 11 مباراة وفاز أبناء باب سويقة في 4 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 7 مباريات.

بطاقة المباراة