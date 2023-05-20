بدون النصر أو الاتحاد.. تعرف على التشكيل المثالي للجولة 27 من دوري روشن السعودي

أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري روشن السعودي 2022/2023 عن التشكيلة المثالية للجولة السابعة والعشرين والتي أسدل الستار عليها خلال الساعات القليلة الماضية.

دوري روشن السعودي 2022/2023

ومن الجدير بالذكر أنه لم تشهد تشكيلة الجولة المثالية للجولة 27 تواجد أي لاعب من فريق النصر بالرغم من الانتصار على فريق الطائي بهدفين دون، كما لم يتواجد أي لاعب من اتحاد جدة بعد التعادل مع الهلال في الكلاسيكو بهدفين لكل فريق.

بينما شهدت التشكيلة تواجد لاعب واحد فقط من فريق الهلال وهو نجم الوسط الشاب، مصعب الجوير، بينما لم تشهد التشكيل تواجد أي لاعب من فريق الشباب.

في حين أن نجوم فريق التعاون سيطروا على التشكيلة المثالية بتواجد ثلاثية لاعبين بالإضافة إلى تواجد لاعبين من فريق الفيحاء ومثلهما من فريق الرائد.

التشكيلة المثالية للجولة 27 بـ دوري روشن السعودي



حراسة المرمى: منير محمدي “الوحدة”

خط الدفاع: محمد البقعاوي “الفيحاء” – عون السلولي “التعاون” – حسين الشاويش “الفيحاء” – سعد بلعبيد “التعاون”

خط الوسط: محمد فوزير “الرائد” – مصعب الجوير “الهلال” – أشرف المهديوي “التعاون” – كريم البركاوي “الرائد”

خط الهجوم: يوسف نياكاتي “الاتفاق” – فراس البريكان “الفتح”

هاتريك محمد فوزير يمنحه نجومية الجولة 🔝 التشكيلة المثالية للجولة 27 مقدمة من الشريك الإحصائي لـ #دوري_روشن_السعودي "أوبتا" 🌟 pic.twitter.com/vb5BJ4YVIy — دوري روشن السعودي (@SPL) May 19, 2023

ترتيب الدوري السعودي 2022/2023

ويتصدر نادي اتحاد جدة جدول ترتيب دوري روشن في الموسم الحالي 2022/2023 برصيد 63 نقطة، ويأتي خلفه النصر برصيد 60 نقطة بفارق ثلاثة نقاط فقط.

بينما يحتل الهلال الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 53 نقطة، بينما يأتي الهلال في المركز الرابع برصيد 50 نقطة ولا تزال لديه مباراة مؤجلة أمام فريق ضمك.