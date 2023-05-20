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بدون النصر أو الاتحاد.. تعرف على التشكيل المثالي للجولة 27 من دوري روشن السعودي

عمر عبد العزيز أحمد

أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري روشن السعودي 2022/2023 عن التشكيلة المثالية للجولة السابعة والعشرين والتي أسدل الستار عليها خلال الساعات القليلة الماضية.

التشكيل المثالي للجولة 27 بدوري روشن

دوري روشن السعودي 2022/2023

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ومن الجدير بالذكر أنه لم تشهد تشكيلة الجولة المثالية للجولة 27 تواجد أي لاعب من فريق النصر بالرغم من الانتصار على فريق الطائي بهدفين دون، كما لم يتواجد أي لاعب من اتحاد جدة بعد التعادل مع الهلال في الكلاسيكو بهدفين لكل فريق.

بينما شهدت التشكيلة تواجد لاعب واحد فقط من فريق الهلال وهو نجم الوسط الشاب، مصعب الجوير، بينما لم تشهد التشكيل تواجد أي لاعب من فريق الشباب.

في حين أن نجوم فريق التعاون سيطروا على التشكيلة المثالية بتواجد ثلاثية لاعبين بالإضافة إلى تواجد لاعبين من فريق الفيحاء ومثلهما من فريق الرائد.

التشكيلة المثالية للجولة 27 بـ دوري روشن السعودي

  • حراسة المرمى: منير محمدي “الوحدة”
  • خط الدفاع: محمد البقعاوي “الفيحاء” – عون السلولي “التعاون” – حسين الشاويش “الفيحاء” – سعد بلعبيد “التعاون”
  • خط الوسط: محمد فوزير “الرائد” – مصعب الجوير “الهلال” – أشرف المهديوي “التعاون” – كريم البركاوي “الرائد”
  • خط الهجوم: يوسف نياكاتي “الاتفاق” – فراس البريكان “الفتح”

ترتيب الدوري السعودي 2022/2023

ويتصدر نادي اتحاد جدة جدول ترتيب دوري روشن في الموسم الحالي 2022/2023 برصيد 63 نقطة، ويأتي خلفه النصر برصيد 60 نقطة بفارق ثلاثة نقاط فقط.

بينما يحتل الهلال الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 53 نقطة، بينما يأتي الهلال في المركز الرابع برصيد 50 نقطة ولا تزال لديه مباراة مؤجلة أمام فريق ضمك.

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عمر عبد العزيز أحمد

محرر صحفي في قسم الرياضة.. أعمل في موقع نجوم مصرية، القاهرة 24، واتس كورة، وسبق لي العمل في العديد من الصحف والمواقع الشهيرة مثل الفجر، سبورت 360، سبورت جول، أوليه، المواطن.

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