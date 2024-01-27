بدونه سأنام أفضل قليلًا.. تعليق مثير من جوارديولا بعد إعلان موعد رحيل كلوب عن ليفربول

أثار إعلان المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري، حالة كبيرة من ردود الفعل العالمية، نظرًا للشعبية الواسعة التي يمتلكها كلوب بعد نجاحه في قيادة الريدز طيلة 9 سنوات من النجاح، استطاع أن يجعل منه فريقًا منظمًا وقويًا نجح في الحصول على العديد من البطولات، وأن يشكل مصدر إزعاج دائمًا للفرق الكبرى، لاسيما فريق مانشستر سيتي الذي كان نِدًا قويًا له خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت تكتسب العلاقة بين كلوب وجوارديولا دائمًا طابع المنافسة المحتدمة، ما جعل الأخير يعلق على إعلان موعد رحيل الأول، فماذا قال؟

بدونه سأنام أفضل قليلًا.. تعليق مثير من جوارديولا بعد إعلان رحيل كلوب عن ليفربول

تعليق جوارديولا بعد إعلان رحيل كلوب

وعن أول تعليق من الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم وبطل دوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة، على إعلان رحيل كلوب عن تدريب ليفربول، الذي قرر الرحيل عن فريقه الحالي في نهاية هذا الموسم، قائلًا: على المستوى الشخصي كان هو أكبر منافس لي منذ أن كان مدربًا لبروسيا دورتموند وكنت أنا مدربًا لبايرن ميونخ، سأفتقده أنا شخصيًا.

وأضاف كلوب خلال تصريحاته عقب فوز السيتي 1 – صفر على توتنهام هوتسبير في الدور الرابع لكأس إنجلترا الليلة الماضية، إنه مصدوم بسبب قرار كلوب بالرحيل، لافتًا إلى أنه إنه مدرب رائع ورغم أنه لا يعرفه عن قرب إلا أنه شخص رائع، ثم علق بشكل مثير يحمل جانب من الفاكهة وآخر من الواقعية، نظرًا لما كان يشكله له من تحدي دائم: أنا سعيد لأن بدونه سأنام أفضل قليلًا خلال الليل قبل مواجهة ليفربول، لكني أتمنى له كل توفيق.

جدير بالذكر أن المنافسة بين كلوب وجوارديولا كانت قوية جدًا، وكانت الماتشات التي تجمعهما قوية جدًا، حتى إن المنافسة على الدوري في السنوات الأخيرة كانت بينهما فقط في نهاية المطاف، وكانت تكتسب اهتمامًا انجليزيًا وعالميًا كبيرًا، حيث كان ينتظر الملايين حول العالم موعد المباراة التي تجمعهما لمتابعتها.