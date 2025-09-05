أخبار الرياضة

بدلاء منتخب مصر امام إثيوبيا، عاجل

أحمد المدبولي

بعدما أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن عن التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب إثيوبيا فى اللقاء الذى سينطلق بعد قليل.

 

وضمن الجولة السابعة من دور المجموعات من تصفيات افريقيا يلتقى منتخب مصر مع منتخب إثيوبيا على ملعب استاد القاهرة، عند العاشرة مساءً، تم الإعلان عن تشكيل منتخب مصر.

 

وتم الإعلان بعدها عن دكة البدلاء التي ستجلس بجوار حسام حسن، وهى على النحو الآتي :

مصطفى شوبير، محمد صبحي، محمد ربيعة، حسام عبد المحيد، عمرو الجزار، أحمد عيد، نبيل عماد دونجا، مهند لاشين، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، إبراهيم عادل، مصطفى محمد.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.