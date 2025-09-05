بدلاء منتخب مصر امام إثيوبيا، عاجل

بعدما أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن عن التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب إثيوبيا فى اللقاء الذى سينطلق بعد قليل.

وضمن الجولة السابعة من دور المجموعات من تصفيات افريقيا يلتقى منتخب مصر مع منتخب إثيوبيا على ملعب استاد القاهرة، عند العاشرة مساءً، تم الإعلان عن تشكيل منتخب مصر.

وتم الإعلان بعدها عن دكة البدلاء التي ستجلس بجوار حسام حسن، وهى على النحو الآتي :

مصطفى شوبير، محمد صبحي، محمد ربيعة، حسام عبد المحيد، عمرو الجزار، أحمد عيد، نبيل عماد دونجا، مهند لاشين، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، إبراهيم عادل، مصطفى محمد.