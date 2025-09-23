أخبار الرياضة

عاجل : بدلاء الزمالك امام الجونة

أحمد المدبولي

بعدما بعدما أعلن البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى لنادى الزمالك عن تشكيلة فريقه التى ستواجة الجونة بعد قليل.

 

يلتقى بعد قليل نادى الزمالك مع نادى الجونة فى مباراة من مباريات الدورى المصرى الممتاز.

 

وضمن منافسات الاسبوع الثامن يلتقى الفريقان فى لقاء يطمح الزمالك فى تحقيق الفوز به لمواصلة الصدارة.

 

تم الاعلان عن دكة البدلاء التي ستجلس بجوار فيريرا وهى على النحو الاتى : 

 

محمد عواد و عمر جابر وسيف فاروق جعفر، واحمد ايشو و احمد حمدي، شيكوبانزا وعمرو ناصر، واحمد شريف وناصر منسي

 

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


