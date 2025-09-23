أخبار الرياضة

عاجل : بدلاء الاهلى امام حرس الحدود

أحمد المدبولي

بعدما أعلن عماد النحاس المدير الفنى للنادى الاهلى عن تشكيلة فريقه التى ستواجه حرس الحدود بعد قليل، تم الاعلان عن البدلاء.

 

وفى لقاء يسعى الاهلى للفوز به لتعديل موقفه فى الدورى تم الإعلان عن تشكيلة الاهلى التى ستواجة حرس الحدود، تم الاعلان عن تشكيلة الاهلى، ثم تم الإعلان عن بدلاء الأهلى.

 

وجاءت دكة بدلاء الأهلى التى ستجلس بجوار عماد الناس على النحو الاتى : 

محمد الشناوي – أحمد رضا – محمد شريف – عمر كمال عبد الواحد – أحمد عبد القادر – أشرف بن شرقي – حمزة عبد الكريم – مهند أيمن – محمد رأفت.

 

أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


