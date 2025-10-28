أخبار الرياضة

بدقة عالية HD.. تردد قناة ثمانية 1 الناقلة لمباراة النصر والاتحاد اليوم بكأس الملك السعودي

محمود محمد عبد العال

في ظل حالة الترقب الجماهيري الكبيرة التي تسبق كلاسيكو الكرة السعودية بين فريقي النصر والاتحاد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، يتزايد بحث الجماهير عن القنوات الناقلة للمباراة وطرق متابعة هذا اللقاء الناري الذي يعد من أبرز مواجهات الموسم الكروي في المملكة.

القنوات الناقلة للمباراة

أعلنت شبكة قنوات “ثمانية” الرياضية عن حصولها على الحقوق الحصرية لبث جميع مباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، لتكون بذلك الوجهة الوحيدة للمشاهدين في المملكة والوطن العربي الراغبين في متابعة البطولة، ومن ضمنها القمة المرتقبة بين الاتحاد والنصر.

وسيتم نقل المباراة المنتظرة عبر قناة “ثمانية 1″، حيث تبث المواجهة بصورة مجانية وبدقة عالية، دون الحاجة لأي اشتراك مدفوع، في خطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة لجميع عشاق كرة القدم السعودية لمتابعة البطولة الأهم في البلاد.

وتُعد “ثمانية” من الشبكات الإعلامية الحديثة التي نجحت في ترسيخ مكانتها سريعًا بفضل أسلوبها الاحترافي في التغطية الرياضية وتقديم المحتوى بجودة تقنية متميزة.

أتاحت شبكة قنوات ثمانية الرياضية إمكانية متابعة مباراة النصر والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026 عبر بث فضائي مجاني على القمرين نايل سات وعرب سات، لتسهيل وصول البث إلى جميع المشاهدين داخل المملكة وخارجها، بدقة عالية وجودة صوت وصورة مميزة.

وفيما يلي تردد قناة “ثمانية 1” على كلا القمرين:

القمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأالجودة
نايل سات12360عمودي (V)275003/4HD
عرب سات11976أفقي (H)275005/6HD
محمود محمد عبد العال

حاصل على ليسانس اللغات والترجمة، جامعة الأزهر الشريف، كاتب رياضي وتقني منذ 6 سنوات، مهتم بالقراءة في العلوم والتكنولوجيا، أجيد العمل على برامج أدوبي "فوتوشوب، بريميير"، أمارس كرة القدم والشطرنج.


