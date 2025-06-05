أخبار الرياضة

بدر بانون يعود الى الرجاء المغربى

أحمد المدبولي

أعلن نادي الرجاء الرياضي المغربي، منذ قليل عن عودة مدافعه السابق بدر بانون إلى صفوف الفريق الأول، بعد خمس سنوات من مغادرته أسوار النادي.

 

ونشر النادي المغربى عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” مقطع فيديو ترحيبي يكشف عن عودة صاحب الـ31 عام، دون الإفصاح عن مدة التعاقد أو تفاصيل الصفقة المالية.

 

وكان بانون قد خاض تجربة احترافية ناجحة مع النادي الأهلي المصري بين عامي 2020 و2022، حيث شارك في 52 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدف واحد.

 

وانتقل بعدها إلى نادي قطر القطري، قبل أن يقرر العودة إلى أحضان فريقه الأم.

 

وشارك بانون ضمن صفوف المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022، حيث كان جزء من الفريق التاريخي الذي حقق المركز الرابع بقيادة المدرب وليد الركراكي.


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عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.

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