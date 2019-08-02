بداية نارية لتريزيجيه والمحمدي مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة بداية إنطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ينطلق يوم الجمعة التاسع من شهر أغسطس، مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020، بمباراة ليفربول ونوريتش سيتي، في محاولة من ليفربول للتتويج للمرة الأولى بلقب البريميرلييج بعد أن قاب قوسين أو أدنى من الفوز به في الموسم الماضي. وتنتظر الجماهير العربية وخاصة الجماهير المصرية، رؤية الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدى مع نادى أستون فيلا.

صعود نادي أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

حيث صعد فريق أستون فيلا إلى النسخة المقبلة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج” 2019-2020 بعد الفوز على نادي ديربى كاونتى بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعب إستاد “ويمبلى” فى نهائى دورة “البلاى أوف” وفي إنتظار رؤية الثنائي المصري هذا الموسم.

مواجهات نارية لأستون فيلا في شهر أغسطس

ويبدأ أستون فيلا بداية مشواره فى مسابقة الدوري الإنجليزي بمباراة نارية أمام توتنهام فى السادسة والنصف مساءاً الموافق 10 أغسطس الجارى بملعب “توتنهام”، ويستضيف أستون فيلا نظيره بورنموث في الرابعة عصر يوم 17 من الشهر ذاته بملعب “فيلا بارك”، ضمن منافسات الجولة الثانية ثم سيستضيف نادي إيفرتون في التاسعة مساء يوم 23 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ثم يكون ضيفاً على كريستال بالاس بملعب “سيلهرست بارك”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، في الرابعة عصر يوم 31 أغسطس الجاري.

صفقات نادي أستون فيلا موسم 2019-2020 في الدوي الإنجليزي الممتاز

تم تدعيم صفوف نادي أستون فيلا عن طريق نجاح 12 صفقة سوف تكون مؤثرة مع الفريق موسم 2019-2020 وذلك عن طريق رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس مالك نادي أستون فيلا والمستثمر الأمريكى ويسلى إدنس.

ومن بين الصفقات التى أنجزها نادي أستون فيلا الذي يضم بين صفوفه أحمد المحمدي المحترف المصري، التعاقد مع المصري محمود حسن تريزيجيه قادماً من نادي قاسم باشا التركي ودوجلاس لويز من مانشستر سيتي.

مواجهات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز