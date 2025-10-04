بداية مثالية لملوك الأرقام الفردية.. أرقام قياسية فى دوريات أوروبا.

في واقعة مثيرة حدثت في انطلاقة الموسم الحالي في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى شهدت بداية الموسم تألقًا لافتًا لعدد من النجوم بمهاراتهم الفردية، حيث جاء النجم الدولي الغاني محمد قدوس نجم توتنهام الإنجليزى في صدارة القائمة برصيد 24 مراوغة ناجحة.

نجم ريال مدريد في الوصافة

بينما إحتل النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف ريال مدريد المركز الثاني بعدما نفّذ 23 مراوغة ناجحة، فيما حلّ الإسباني الشاب لامين يامال جناح برشلونة ثالثًا بـ 20 مراوغة ناجحة، ليؤكد حضوره بين أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا.

هاري كين وتألق مثير

وفي سياق آخر تمكن المهاجم الإنجليزي هاري كين من خطف الأضواء بتحقيقه إنجازًا تاريخيًا مع فريقه بايرن ميونخ، بعدما أحرز هدفين في شباك فيردر بريمن خلال الفوز برباعية نظيفة على ملعب “أليانز أرينا” في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

ووفقًا لتقرير صادر عن شبكة “أوبتا”، أصبح النجم هارى كين أسرع لاعب فى القرن الحالى يصل إلى 100 هدف مع نادٍ واحد فى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، متفوقًا على أسماء بارزة في مقدمتها البرتغالى كريستيانو رونالدو والنرويجى إيرلينج هالاند.