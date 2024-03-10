بحضور “مو صلاح”.. ليفربول يصارع من أجل البقاء والسيتي يسعى للحفاظ على القب

يصارع الليلة ليفربول من أجل البقاء على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز في مواجهة نارية أمام حامل اللقب مانشستر سيتي، ويحتل الريدز المركز الأول برصيد 63 نقطة من 27 مباراة، حيث حقق 19 انتصار حتى الآن وتعادل في 6 مباريات، واستقبل رفاق يورجن كلوب الهزيمة في مباراتين اثنين.

محمد صلاح يلعب الليلة وموعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وانتهى المدير الفني الألماني كلوب من وضع لمساته الأخيرة على التشكيل الخاص بمباراة السيتي اليوم في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2023/ 2024.

التشكيل المتوقع اليوم لنادي ليفربول أمام مانشستر سيتي

يتوقع اليوم أن يبدأ ليفربول المباراة المصيرية، بكتيبة متميزة من اللاعبين، وهم:

حراسة المرمى:كيهلر.

خط الدفاع: كوناتي، فان دايك، روبرتسون، وجوميز.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، واتارو إيندر.

خط الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، ومحمد صلاح.

وفي الجهة المقابلة، يسعى نادي الزرق السماويون إلى الحفاظ على اللقب في مباراة مصيرية، يدخلها برصيد 62 نقطة، من 27 مباراة أيضا، بواقع 19 انتصار، و 6 تعادلات، فيما خسر رفاق بيب جوارديولا 3 مباريات.

ولذلك فالفوز مهم جدا لنادي مانشستر سيتي، من أجل السيطرة على عرش الملك في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنه مصيري للريدز للبقاء على قمة المسابقة الأكبر أهمية في العالم.

موعد مباراة ليفربول ومانشيستر سيتي الليلة على ملعب “آنفيلد”

وعلى أرض ملعب “آنفيلد” عرين الفريق الأحمر، يلتقي الفريقان في مباراة نارية من العيار الثقيل، وحددت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز موعد المباراة اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 في قمة الجولة الثامنة والعشرين.

وتم تحديد موعد اللقاء في السادسة إلا الربع بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا الربع بتوقيت أم القرى، والثامنة إلا الربع بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستطيع عشاق وجماهير الدوري الإنجليزي الممتاز، متابعة المباراة على شبكة قنوات “بي إن سبورت”، وهي الناقل الحصري للدوري الإنجليزي، وبالأخص قناة beIN Sports HD 1، والتي يكون التعليق فيها بصوت المعلق الذي يعشقه الجميع “عصام الشوالي”.

ويسعى ليفربول لتصدر الدوري مرة أخرى بعدما فاز الأرسال أمس السبت على فريق برينتفورد، وتصدر بشكل مؤقت قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين، وفي المباراة رقم 28 للأرسنال خلال مسيرته في البريميرليج.