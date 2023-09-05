بحضور سيلينا جوميز، الأمير هاري، وكبار المشاهير؛ “ميسي يصنع هدفين مع إنتر ميامي”

على ملعب “بي إم ستاديوم” أقيمت مباراة هامة بين “إنتر ميامي ولوس أنجلوس إف سي”، صباح اليوم الإثنين 4 سبتمبر، في إطار منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ليونيل ميسي أثناء مباراته مع إنتر ميامي الأمريكي _ Kooora

كما انتهت المباراة بفوز إنتر ميامي على لوس أنجلوس بثلاثية مقابل هدف وحيد.

بحضور سيلينا جوميز، الأمير هاري، وكبار المشاهير.. ميسي يصنع هدفين في ليلة سحرية أُخرى له مع انتر ميامي! 😍🙌🏻 pic.twitter.com/1s5L0z0KWz — Kooora (@kooora) September 4, 2023

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية بإن قائمة طويلة من المشاهير قد ذهبوا لمتابعة ليونيل ميسي في المدرجات خلال مباراة إنتر ميامي ضد لوس أنجلوس فجر اليوم الاثنين، وتضمنت القائمة أسطورة كرة السلة ليبرون جيمس، والممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، بالإضافة إلى الأمير هاري كما أكدت الصحافة حضور المغنية سيلينا جوميز، والممثل جيرارد بتلر، والممثل الأمريكي تو هولاند الذي اشتهر بتأدية شخصية الرجل العنكبوت، وكعادته تألق ليونيل ميسي في المباراة ورغم أنه لم يسجل أي هدف، لكنه استطاع صناعة هدفين، وقاد الفريق لتحقيق انتصار ثمين مع فريقه ضد لوس أنجلوس.