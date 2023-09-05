أخبار الرياضة

بحضور سيلينا جوميز، الأمير هاري، وكبار المشاهير؛ “ميسي يصنع هدفين مع إنتر ميامي”

عبد الرحمن سيد معوض

على ملعب “بي إم ستاديوم” أقيمت مباراة هامة بين “إنتر ميامي ولوس أنجلوس إف سي”، صباح اليوم الإثنين 4 سبتمبر، في إطار منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

- صورة 1 - بحضور سيلينا جوميز، الأمير هاري، وكبار المشاهير؛ "ميسي يصنع هدفين مع إنتر ميامي"

ليونيل ميسي أثناء مباراته مع إنتر ميامي الأمريكي _ Kooora

قد يهمك:

بتواجد محمد صلاح.. قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2023 Ballon d’Or

نيمار دا سيلفا: عشنا الجحيم أنا وليونيل ميسي أثناء تواجدنا في باريس سان جيرمان الفرنسي

كما انتهت المباراة بفوز إنتر ميامي على لوس أنجلوس بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية بإن قائمة طويلة من المشاهير قد ذهبوا لمتابعة ليونيل ميسي في المدرجات خلال مباراة إنتر ميامي ضد لوس أنجلوس فجر اليوم الاثنين، وتضمنت القائمة  أسطورة كرة السلة ليبرون جيمس، والممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، بالإضافة إلى الأمير هاري كما أكدت الصحافة حضور المغنية سيلينا جوميز، والممثل جيرارد بتلر، والممثل الأمريكي تو هولاند الذي اشتهر بتأدية شخصية الرجل العنكبوت، وكعادته تألق ليونيل ميسي في المباراة ورغم أنه لم يسجل أي هدف، لكنه استطاع صناعة هدفين، وقاد الفريق لتحقيق انتصار ثمين مع فريقه ضد لوس أنجلوس.

Avatar of عبد الرحمن سيد معوض
عبد الرحمن سيد معوض

خبير سيو ومالك للعديد من المواقع الإلكترونية، بجانب كوني طبيب أسنان، أسعى لتقديم الأفضل.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات