نتيجة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري ابطال اوروبا

نتيجة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بدوري الأبطال الأوروبي، الثلاثاء الموافق 17/9/2019، في إطار مباريات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة التي تضم إلي جانب الفريقين كلاً من انتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي، ومن المتوقع أن تبدأ الإثارة مبكراً بين الفرق المتنافسة خاصة في المجموعة السادسة التي يوجد بها ثلث فرق فازوا بلقب دوري ابطال اوروبا من قبل.

وكان نادي برشلونة قد انتقل إلي المانيا يوم أمس الاثنين، وكان اهم ما في قائمة اللاعبون المتوجهون لمواجهة بروسيا دورتموند، هو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أصبح معافى تماماً من الإصابة التي أبعدته عن مواجهات فريقه من بداية الموسم الكروي الحالي في الدوري الأسباني لكنه عاد مع بداية مباريات دوري الأبطال.

وكان برشلونة قد فاز يوم السبت الماضي على فالنسيا بخمس أهداف مقابل هدفين بالدوري الأسباني، في مواجهة شهدت عودة مهاجمة لويس سواريز للمشاركة من جديد مع الفريق، ويبدو أن الفريق بدأ استعادة شيء من بريقه المفقود في بداية الموسم بوجود خط وسط شاب وحيوي.

نتيجة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

انتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.