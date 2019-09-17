نتيجة مباراة الهلال والاتحاد اليوم في دوري ابطال اسيا

ملخص مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر يلا شوت الجديد، في إطار إياب دور الثمانية من دوري أبطال أسيا لكرة القدم على ملعب ستاد الملك فهد الدولي، الهلال والاتحاد هي مواجهة سعودية خالصة في البطولة السعودية، فدائماً ما تكون مواجهة الزعيم والعميد مثيرة للغاية وغير متوقعة، المباراة ستكون في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت السعودية.

المباراة ستكون منقولة على قناتي الكاس القطرية وbein sport، ويعلق عليها على القناتين على الترتيب خليل البلوشي، والتونسي رؤوف خليف، في لقاء سيلعب في درجة حرارة مرتفعة تصل إلي 41 درجة مئوية بالعاصمة السعودية الرياض، في لقاء يهدف كل فريق من خلاله إلي الوصول إلي الدور قبل النهائي وملاقاة السد القطري المتأهل يوم أمس إلي هذا الدور.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين أنتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف في مدينة جدة، ليكون التعادل الإيجابي أن حدث اليوم في صالح العميد، بينما سيسعى الزعيم الهلال للفوز بأي نتيجة من أجل الصعود إلي الدور المقبل ومحاولة الفوز بالبطولة المستعصية على الفريق خلال السنوات الأخيرة واللعب في كاس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه.

نتيجة مباراة الهلال والاتحاد

فوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للاتحاد