“بث مباشر” مشاهدة مباراة المغرب والرأس الأخضر في ربع نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد 2024

يواجه منتخب المغرب نظيره الرأس الأخضر في الدور ربع النهائي لبطولة افريقيا لكرة اليد 2024، المقامة في مصر، ويبحث الكثير من محبي كرة اليد، عن مشاهدة البث المباشر لمباراة المغرب والرأس الأخضر في ربع النهائي، والتي سنقوم ببثها لحضراتكم هنا في هذا المقال، حيث يمكنكم مشاهدة المباراة مباشرة وبجودة عالية.

موعد مباراة المغرب والرأس الأخضر

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة المغرب والرأس الأخضر هنت في هذا المقال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 12:30 مساء بتوقيت القاهرة، 1:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

بالإضافة لمباراة المغرب والرأس الأخضر، يمكن مشاهدة مجموعة من المباريات القوية في ربع نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد اليوم، وهي كالتالي:

منتخب رواندا في مواجهة الجابون في تمام الساعة 12:30 PM.

الجزائر تلتقي بالكونغو الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

ليبيا VS زامبيا، الساعة الثالثة عصرا ايضا.

مصر تواجه أنجولا في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

كينيا والكاميرون، الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة.

تونس وغينيا، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

نيجريا VS الكونغو، 8:00 مساء بتوقيت القاهرة.

بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب والرأس الأخضر

مشاهدة مباراة المغرب والرأس الأخضر في الدور ربع النهائي لبطولة افريقيا لكرة اليد 2024، عن طريق البث المباشر الواضح أمامكم.

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