بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية

يواصل جمهور الكرة العالمية بحثه عن متابعة مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2023، والتي تجمع مانشستر سيتي الإنجليزي بنظيره فلومينينسي البرازيلي، في المباراة التي يشهدها ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية.

مشوار مانشستر سيتي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية

ووصل مانشستر للمباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية بعدما حقق الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 3/0، في المباراة التي شهدت سيطرة كبيرة من جانب لاعبي السيتي، بينما لم يُظهر الفريق الياباني ردة فعل قوية بعد الأهداف التي مُني بها مرماه.

في المقابل، تأهل فلومينينسي البرازيلي لنهائي مونديال الأندية، بعدما فاز على نظيره الأهلي المصري بهدفين نظيفين، في المواجهة التي أظهر بها مدرب الفريق البرازيلي حنكة كبيرة، بعدما لم يُظهر قدرات لاعبيه الفنية والبدنية خلال الشوط الأول، ليتفاجئ لاعبي الأهلي بمستوى فلومينينسي في النصف الثلني من المباراة، بعدما نجح في تسجيل هدفين في الخمس وأربعون دقيقة الثانية.

وكان بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، قد أعلن عن تشكيل مباراة فلومينينسي، والذي جاء كالتالي:

حارس المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، ناثان آكي.

الوسط: رودري، ريكو لويس، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، جاك جريليش، ألفاريز.

موعد مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي البرازيلي

تنطلق مواجهة مانشستر سيتي أمام فلومنينسي البرازيلي في الثامنة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

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