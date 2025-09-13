أخبار الرياضة

بث مباشر مباراة غزل المحلة والمقاولون العرب، يلتقى الآن نادى غزل المحلة مع فريق المقاولون العرب فى مباراة جديدة ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

 

حيث يلتقى الفريقان ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر المسابقة المحلية على ملعب استاد غزل المحلة.

 

اللقاء بدأ الآن عند الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ويذاع على قناة أون تايم سبورت 1، بتعليق المعلق أيمن الكاشف، وإدارة تحكيمية للحكم محمود وفا.

 

وتستطيع عزيزى متابع نجوم مصرية متابعة اللقاء من هنا بصورة مباشرة بدون تقطيع..

 

