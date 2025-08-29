بث مباشر .. مباراة الحسين و الوحدات في بطولة درع الاتحاد الأردني

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى استاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، حيث تقام قمة مبكرة بين فريقي الحسين إربد والوحدات، في إطار الجولة الأولى من بطولة درع الاتحاد للموسم الجديد.

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، في مواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا، لكونها الثالثة بين الفريقين هذا الموسم.

اللقاء يأتي بعد أن التقى الفريقان في بطولة كأس السوبر، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يحسم الحسين إربد مواجهة الإياب لصالحه بهدف دون رد.

هذا الأمر يمنح مواجهة الليلة أهمية إضافية، حيث يسعى كل فريق لتحقيق بداية قوية في البطولة التنشيطية.

ويمكن متابعة مباراة فريقي الحسين إربد والوحدات عبر البث المباشر التالي: