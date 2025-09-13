بث مباشر مباراة الحسين والفيصلى فى الدورى الاردنى
يلتقى الآن نادى الحسين الأردني مع فريق الفيصلي في مباراة مهمة من مباريات الدوري الاردني الممتاز.
وضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر مسابقة الدورى الاردنى يلتقي الفريقان على ملعب استاد الحسن.
اللقاء يقام الآن عند السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ويذاع على قناة الاردن الرياضية ويوتيوب الاتحاد الاردنى.
وسيتولى التعليق على اللقاء وفق اعلان القناة الاردنية المعلق أحمد الخلايلة.
وتستطيع عزيزى متابع موقع نجوم مصرية متابعة اللقاء من هنا وبدون تقطيع بصورة مباشرة.