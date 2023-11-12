بث مباشر مباراة صن داونز والوداد المغربي

يستعد عشاق كرة القدم الإفريقية لمواجهة قوية ومثيرة تجمع صن داونز بنظيره الوداد المغربي، ضمن منافسات نهائي دوري السوبر الإفريقي.

واستطاع الوداد تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد، بينما يرغب الفريق المغربي في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه المواجهة.

مشاهدة مباراة صن داونز والوداد المغربي

في المقابل، يرغب الجهاز الفني لصن داون في تحقيق الفوز بفارق أهداف من أجل تأمين اللقب، والذي سيكون إنجازًا تاريخيًا خلال هذه المواجهة.

ويترقب عشاق كرة القدم الإفريقية مواجهة تتوقع أن تكون مثيرة وحماسية للغاية، حيث يبحث الفريقان عن الفوز وحصد اللقب.

وأعلن الجهاز الفني للوداد المغربي عن التشكيل الذي سيلعب به مواجهة صن داونز، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب عملود، يحيى عطية الله، جمال حركاس، أيمن أبو الفتح.

الوسط: زكريا الدراوي، أنس سرغات، عبد الله حيمود.

خط الهجوم: هشام بوصفيان، بولي جونيور سامبو، حمدو الهوني.

ويرغب الوداد في العودة للدار البيضاء باللقب، بعد الفوز في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.