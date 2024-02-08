بث مباشر لمباراة الهلال والنصر اليوم “يوتيوب” في نهائي كأس موسم الرياض 2024

يبحث محبي كرة القدم عن كيفية مشاهدة مباراة الهلال والنصر اليوم في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس موسم الرياض 2024 ومن المتوقع أن تكون مباراة مثيرة وتنافسية بين الفريقين.

بث مباشر مباراة الهلال والنصر

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والنصر عبر العديد من القنوات الفضائية مثل قناة Bein sport المفتوحة على النايل سات وقناة SSC Sport وكذلك قناة بين سبورت عبر اليوتيوب.

معلق مباراة الهلال والنصر اليوم

سيتم إذاعة مباراة نهائي كأس موسم الرياض2024 اليوم عبر قناة Bein sport بتعليق “عصام الشوالي” ويمكنك مشاهدة المباراة عبر قناة SSC Sport بتعليق علي سعيد الكعبي.

تشكيل الهلال المتوقع اليوم

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي.

خط الوسط: روبين نيفيز، سافيتش، ميشيل.

لاعبي الهجوم: مالكوم، سالم الدوسري، ميتروفيتش.

تشكيل النصر المتوقع

من المتوقع أن يبدأ نادي النصر مباراة الهلال بالتشكيل التالي: