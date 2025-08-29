أخبار الرياضة

يستضيف المقاولون العرب اليوم نظيره سيراميكا كليوباترا على ملعب الجبل الأخضر، ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

بث مباشر لـ مباراة المقاولون العرب و سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

المباراة تنطلق في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يدخل فريق المقاولون العرب اللقاء وهو يواجه ضغوطًا كبيرة.

حيث يحتل ذئاب المركز الأخير برصيد نقطتين فقط، ولم ينجح لاعبوه في تسجيل أي هدف حتى الآن، و يسعى الفريق لتحقيق الفوز الأول هذا الموسم لـ الابتعاد عن قاع الجدول.

على الجانب الآخر، يدخل سيراميكا كليوباترا المباراة بقيادة مدربه علي ماهر وهو في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط. الفريق حقق فوزًا وتعادلًا وخسارة

ويسعى إلى استغلال وضع المقاولون لتحقيق فوز جديد يدفعه نحو المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

